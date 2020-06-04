Нерівність і риторика Трампа: публіцист розповів про причини і наслідки протестів у США

Протести в США не є революцією, так як не несуть політичну складову, але на результати президентських виборів все ж вплинуть.

Про це заявив російсько-американський публіцист, вчений і глава Фонду Литвиненко Олександр Гольдфарб, що проживає в США, передає ГОРДОН. За його словами, поступово обстановка заспокоюється і скоро активісти можуть зовсім припинити свій рух.

"У протестах і демонстраціях в США немає політичної складової. Це не революція. Протестуючі вимагають припинити расизм, а расизм – річ суб'єктивна. Є актуальна ситуація, що якась частина протестуючої молоді ночами йде громити магазини. Але вже сьогодні в Нью-Йорку стало трохи спокійніше. У місті ввели комендантську годину вночі, і хлопці бояться хуліганити, адже цим зайнялася поліція. Думаю, через якийсь час активісти заспокояться", – розповів Гольдфарб.

Олександр Гольдфарб EPA

Він також додав, що до акцій протесту призвела не тільки смерть Джорджа Флойда, але і загальна соціальна нерівність. За даними соцопитувань, 13% чорношкірого населення відчувають, що їх дискримінують, крім того, у них набагато вище показник безробіття.

"У всіх напружені нерви, в країні 40 млн безробітних і непропорційно більше серед них чорношкірого населення, яке знаходиться на набагато більш низьку економічну ступені. У нас 20% чорношкірих живуть за межею бідності, в той час як лише 8% білих знаходяться в подібному положенні . Показники прямої дискримінації в США незначні, але показники соціальної різниці дуже різкі – середній достаток чорної сім'ї в 10 разів менше, ніж білої. у них немає ні заощаджень, ні власності, тому коли відбувається економічна криза, їм найгірше. Значить, потрібні продовження реформ, які почалися ще за часів Джона Кеннеді і Ліндона Джонсона, щоб згладити соціальну і расову нерівність в країні ", – зазначив Гольдфарб.

Публіцист розповів про причини і наслідки протестів у США AFP

Крім цього, публіцист зазначив, що останні три роки суспільство США знаходиться в стані "холодної громадянської війни" між ліберальною і консервативною частиною населення. А протести можуть вплинути на виборчу кампанію і результати президентських виборів.

"Нещодавно у нас з промовою виступили Трамп і Байден. За ним видно різницю політичної лінії. Трамп говорить про необхідність жорстких каральних заходів, введення військ. Він апелює до свого електорату, тієї частини населення, яка частково расистська, частково звинувачує в своїх власних негараздах тих , хто отримує допомогу. Такими заявами Трамп мобілізує їх. А Байден сказав, що вистачить один на одного йти війною, тому що це нічого не вирішить, треба разом намагатися вирішити проблеми. Втім він закінчив тим, що щоб це сталося, треба позбутися від Трампа . Так що протести безумовно будуть вагомим фактором у передвиборній кампанії. Але оскільки результат виборів визначає невелику перевагу в 2–3%, насправді незрозуміло, яким буде результат. Обидві сторони не стільки хочуть придбати більше прихильників, скільки мотивувати тих, хто зазвичай ходить на вибори. Тому така досить різка риторика з обох сторін", – підкреслив Гольдфарб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, афроамериканець Джордж Флойд, який загинув під час поліцейського затримання, був заражений COVID-19.

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