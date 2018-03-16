"Непростимо": Кремль відповів на пряме звинувачення Путіна в отруєнні Скрипаля

Заява міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона про те, що наказ отруїти екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля міг віддати особисто президент Росії Володимир Путін є шокуючою.

Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

"Ми говорили на різних рівнях і в різних ситуаціях, що Росія не має нічого спільного з цією історією. Будь-які посилання і згадки нашого президента (в зв'язку з цією історією) ніщо інше як шокуюча і непростима з точки зору дипломатії поведінка", - цитує його "Інтерфакс".

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.