Как минимум последние пять лет Россия уверенно идет на конфликт с Европой и США, обостряя противостояние с каждым годом. Тем не менее, в западных странах остается немало людей, с трепетом и восторгом относящихся ко всему, что связано с Москвой. Такого рода русофилы открыто восхищаются не только русской культурой, но также армией, спортом, историей, и, чаще всего, лично российским лидером. Некоторые из них начинают учить русский язык, многие часто ездят в Россию в качестве туристов, а живя дома, смотрят RT и призывают соотечественников "понимать Путина".

В самой российской разведке принято называть подобных людей "полезными идиотами". Их лояльность выгодна Москве, они служат прекрасной рекламой, и часто, если занимают важный пост или пользуются известностью в своих странах, способны стать полноценными "агентами влияния" России. При этом в случае с русофилами у Кремля нет необходимости в формальной вербовке подобных энтузиастов – достаточно лишь искренней симпатии иностранцев к России и общего набора "ухаживаний", которыми Москва давно умеет покорять туристов, пишет Ксения Кириллова для rusmonitor.com.

Действительно, нельзя отрицать того факта, что российская разведка умеет работать с людьми не хуже, а подчас и лучше своих западных коллег. Помимо щедрой оплаты услуг иностранных лоббистов, Кремль не скупится на множество "статусных" вещей, которые оказывают на зарубежных гостей даже больший психологический эффект, чем деньги. "Сочувствующих" иностранцев приглашают на форумы и конференции высочайшего уровня, им организуют приемы и встречи, богатую культурную программу и, конечно же, оказывают всяческую поддержку их деятельности.

Пол Уиллан

Деньги, посещение мероприятий, оплата расходов, благодарственные церемонии, выгодные сделки и вложения, телеинтервью и т.д. – все эти знаки внимания призваны подчеркнуть, что на "новой родине" человек нужен и важен так, как он никогда и никому не был важен дома. Следует признать, что многие люди, и без того положительно относившиеся к России, не могут устоять перед подобной "бомбардировкой любовью", и начинают самоотверженно работать на Москву, даже не всегда понимая, что такая работа граничит с предательством их собственной страны. Однако при всем блеске и красоте "русской вербовки" иностранцам не мешало бы помнить несколько важных закономерностей, имеющих место при взаимодействии с Москвой.

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Лояльность к российским властям не спасет вас от произвола и подстав.

Приведем только несколько самых последних примеров на этот счет. 28 декабря прошлого года в Москве был задержан американец (а по совместительству канадец, ирландец и британец) Пол Уилан. По утверждению российской стороны, он был пойман во время проведения "шпионской операции", в связи с чем ФСБ возбудила в отношении американца уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающее до 20 лет лишения свободы. По данным Росбалта со ссылкой на источники в спецслужбах, Уилан был задержан с поличным после получения флэш-карты со списком сотрудников одного из секретных ведомств, составляющим государственную тайну. При этом его брат Дэвид Уилан сообщил прессе, что Пол прибыл в Москву на свадьбу своего бывшего сослуживца по морской пехоте. Как удалось узнать The Washington Post, Уилан начал служить в морской пехоте в 1994 году. В 2004 и 2006 годах он принимал участие в кампаниях в Ираке, а в 2008-м был уволен за неподобающее поведение в связи с несколькими обвинениями в хищениях, подтвержденными решением военного суда.

На момент задержания Уилан занимал пост директора по безопасности в американской компании BorgWarner, производящей и поставляющей автозапчасти, на протяжении последних десяти лет неоднократно бывал в России, и, как оказалось, был большим любителем этой страны. Как выяснилось, у арестованного американца имелся аккаунт в российской социальной сети Вконтакте, предположительно находящейся под контролем ФСБ. В своих постах (если они действительно принадлежали ему) Уилан восхвалял Дональда Трампа, а также… российскую армию! Он публиковал поздравления с Днем Победы и Днем защитника Отечества на русском языке, ставя в записях изображение российского флага, а одно из русскоязычных видео на его странице прямо посвящено Дню защитника Отечества и называется "Армия – зеркало государства". Ролик рассказывает о том, как Владимир Путин возродил российскую армию.

Исходя из биографии Уилана и других известных фактов ветераны как американской, так и советской разведок уверены: задержанный в Москве американец не имеет никакого отношения к спецслужбам. Бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы в разведке Джон Сайфер, равно как и его коллега, другой бывший офицер ЦРУ, Майкл Сэллерс сходятся во мнении, что ЦРУ никогда не станет нанимать человека, уволенного из армии за преступное поведение. Кроме этого, ветераны отмечают, что спецслужба никогда не станет рисковать, поручая опасные задания человеку без дипломатического иммунитета.

Конечно, важно понимать, что ни одна спецслужба мира не признает провалившегося шпиона своим сотрудником, однако в этом конкретном случае бывшие разведчики, похоже, сказали правду. Кадровым офицером спецслужб Уилан с его биографией и наличием четырех гражданств, действительно, быть не мог – американская бюрократия имеет четко прописанные процедуры требований и проверок, и человек с подобным бэкграундом просто не смог бы их пройти. Версия же о том, что Уилан мог быть агентом или доверенным лицом ЦРУ, а пророссийские настроения были лишь "прикрытием" для его разведдеятельности, не выдерживает критики.

Дело в том, что внедрение на основе кажущейся общности интересов или симпатий возможно, когда касается граждан одного государства – как, к примеру, агенты КГБ внедрялись в диссидентскую среду в советское время. Однако в сфере международного шпионажа этот подход не работает. Если Уилан планировал получать документы, содержащие гостайну (что прямо следует из обвинения ФСБ), ему не было никакого резона заводить связи среди российских "ура-патриотов". Напротив, ему нужно было искать людей совершенно иного типа – тех, кто готов предать свою страну. Пророссийский образ в таком случае только мешал его задаче. В самом деле, если вы россиянин, планирующий передать государственные секреты в США, кого вы выберете в качестве получателя информации: человека, явно имеющего связь с американским правительством и не замеченного в симпатии к стране, которую вы собираетесь предать, или частное лицо – пламенного русофила с сомнительной репутацией? Поверите ли вы ему, даже если он скажет вам, что его русофильство притворно, или предпочтете не рисковать своей жизнью и свободой?

Дружеские отношения с американцем, выстроенные на основе пророссийских симпатий последнего, могут стать, скорее, основой для того, чтобы российские спецслужбы попытались завербовать его, но уж точно не для передачи ему флэшки с секретной информацией. Как бы Уилан ни клялся в своей любви к России, для "ура-патриотов" он останется в первую очередь американцем – гражданином враждебного государства. Они могут тепло относиться к нему и даже выпивать вместе, но "подставляться" под возможную госизмену на основе общей любви к России не будет никто.

Конечно, дружеские отношения делают возможным, чтобы кто-то из российских знакомых Уилана, если среди них имеются секретоносители, проболтался ему о чем-то важном. Сотрудники российских спецслужб и другие "люди с допуском" в принципе не слишком беспокоятся о сохранности гостайны. Вспомним, как мать семерых детей Светлану Давыдову обвинили в госизмене только за то, что она услышала телефонный разговор в городской маршрутке, в котором, как выяснилось, содержались секретные сведения. Однако Уилана все же арестовали не за то, что он ездил в общественном транспорте без ушных затычек – его обвинили в целенаправленном получении информации в гостиничном номере, то есть в том, чем никогда бы не стал заниматься шпион, не имеющий дипломатического иммунитета.

И еще один настораживающий момент. В мае 2013 года, когда в Москве был арестован настоящий американский шпион Райан Фогл, на всех центральных российских каналах были продемонстрированы многочисленные доказательства его деятельности: фотографии задержания с поличным, парики и компас, деньги и даже аудиозаписи его разговоров. Однако ничего подобного в случае с Уиланом мы не увидели. Исходя из всего перечисленного, очень высока вероятность, что задержанный американец никогда не был шпионом, его русофильство было подлинным, и его арест можно рассматривать как своеобразное "заложничество", то есть провокацию с целью будущего обмена на арестованных в США россиян, в первую очередь – Марию Бутину. Как мы видим, от этой провокации и помещения в Лефортово американца не спасли ни опубликованные им поздравления с Днем Победы на чистом русском языке, ни ролики, прославляющие российскую военную мощь.

Почти два года назад Москва подставила еще одного своего верного поклонника – правда, в сравнении с Уиланом он отделался, можно сказать, легким испугом. Речь идет об американце Луисе Маринелли, которого российские пропагандисты обвинили в том, что он может быть агентом ЦРУ. Живя в США, Маринелли возглавлял движение за выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов, как он сам заявлял, "по крымскому сценарию". Он посещал знаменитый "сепаратистский" форум в Москве "Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира", и лично подчеркивал свою верность России. Еще в 2016 году Маринелли признался, что какое-то время уже проживает в Екатеринбурге, поскольку считает Россию своим "вторым домом" и "не может больше жить под американским флагом".

Однако стоило американцу перебраться на постоянное место жительства на Урал, как на одном из центральных российских каналов "Россия-24" вышел видеосюжет, "расследующий" возможную причастность Маринелли к спецслужбам США. В основу для подозрений пропагандистов легли выбор города проживания и спального района, непривлекательные пейзажи которого неизбежно попадают в кадр всякий раз, когда американский "патриот России" имеет несчастье давать интервью.

Информационную кампанию против Маринелли можно объяснить как традиционной российской паранойей, так и (что в данном случае более вероятно) желанием публично опровергнуть слухи о связях американского сепаратиста с Кремлем. Как бы то ни было, ситуация, когда вначале человека приглашают на престижный кремлевский форум, а уже через полгода публично позорят на всю страну, для России вполне обыденна – в последние годы Москва готова пожертвовать очень многим для сугубо пропагандистских целей.

Если вы работаете на Россию, нарушая закон, вас рано или поздно поймают.

Печально, но это факт, который справедлив далеко не только для шпионов – стоит только посмотреть на данные расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства. Притом даже то, что вы были, допустим, советником президента по нацбезопасности или руководителем его предвыборной кампании, не спасет вас от правосудия. Пола Манафорта, к примеру, привлекают к ответственности за сокрытие доходов, полученных от лоббистской деятельности, и в процессе расследования этого преступления оказалось, что он также давал ложные показания следствию и координировал свою деятельность с партнером, связанным с российской разведкой.

Выявляются связи Марин Ле Пен и других европейских крайне правых с Кремлем, имена некоторых лоббистов все чаще появляются в СМИ, а следом за журналистами ими начинают интересоваться и правоохранители. Если вы – всего лишь рядовой исполнитель, это тоже не значит, что ваша деятельность сойдет вам с рук. Не так давно в Польше были арестованы трое пророссийски настроенных польских националиста, обвиняемые в поджоге Венгерского культурного центра в украинском Ужгороде. Двое из них были членами неофашистского движения "Фаланга", а третий, организатор, был также членом ультраправой партии "Смена", лидер которой, Матеуш Пискорский, сейчас тоже находится под арестом после обвинений в шпионаже на Россию и Китай. И таких примеров можно привести немало.

И, наконец, третье. Если вы слишком много знаете, или вдруг перестали быть лояльными "новой родине", вас могут убить. Анализ странных смертей, происходящих в последние годы, показывает, что с Россией так или иначе связана гибель не только оппозиционеров и журналистов, но и перебежчиков, информаторов, потенциальных информаторов и т.д. Подозрительной смертью умирают руководители ГРУ, дипломаты, сотрудники антидопинговых агентств, лояльные, но чрезмерно фанатичные донбасские боевики и другие категории людей. Пока что известные нам смерти затрагивают в основном россиян, но кто сказал, что они не затронут и иностранцев?

Российские власти действительно в совершенстве владеют особым искусством, которым обладают далеко не все представители западных стран – на первом этапе они относятся к своим новым друзьям как к "своим", и помогают им почувствовать себя своими. Тоталитарный характер государства и всесилие спецслужб облегчает эту задачу, позволяя российским вербовщикам помогать своим агентам в самых разных ситуациях. Однако важно помнить, что за такое отношение в большинстве случаев приходится очень дорого расплачиваться.