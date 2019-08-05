Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Неприйнятно!" Японія різко виступила проти Росії

3.9т Читати матеріал російською

Японія висловила протест Росії, яка провела навчальні стрільби поблизу острова Кунашир.

Нота була відправлена дипломатичними каналами, повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Йосіхіде Суга. Про це інформує РИА Новости.

Він додав, що Токіо збирає інформацію про маневри, які заплановані з п'ятого по десяте серпня.

Новини
Путін злякався США? Росія раптово закрила переговори щодо Курил

"Нарощування російської військової присутності на північних територіях не відповідає нашій позиції і неприйнятне", – наголосив Суга.

Курили

Курили

Travelask

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Японія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
68
7
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Semenov Igor
Semenov Igor
"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо" ---- так пусть напишет прямо - Наращивание военного присутствия Россией на территории России и при отсутствии Мирного Договора между Японией и Россией не соответствует позиции Японии (по какому вопросу) и неприемлемо! А то пишет витиевато и можно подумать, что Росия наращивает свое военное присутствие на территории Японии.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Курилы это Япония! смерть росийским окупантам!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Отдали бы вы Курилы японцам,хоть часть вашего населения узнала бы,что такое нормальная цивилизованная жизнь.Удивляюсь,как это Дальний Восток не сбежал от рашки.За Калининград тоже самое можно сказать.Нахапали,а содержать не умеете.Замызганные грязные варвары.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel