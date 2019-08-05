"Неприйнятно!" Японія різко виступила проти Росії

Японія висловила протест Росії, яка провела навчальні стрільби поблизу острова Кунашир.

Нота була відправлена дипломатичними каналами, повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Йосіхіде Суга. Про це інформує РИА Новости.

Він додав, що Токіо збирає інформацію про маневри, які заплановані з п'ятого по десяте серпня.

"Нарощування російської військової присутності на північних територіях не відповідає нашій позиції і неприйнятне", – наголосив Суга.

Курили Travelask

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Москва і Токіо 14 січня провели переговори із врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів, на яких МЗС РФ висунув ультиматум: Японія має визнати підсумки Другої світової війни у повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.

Японія анонсувала ''нову еру'' відносин із Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті дозволити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "у питанні про Курили потрібен компроміс, який не вступатиме у конфлікт із національними інтересами жодної зі сторін".

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