"Обурливо!" Британія закликала переглянути повернення РФ у ПАРЄ через протести у Москві

Глава британської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи закликав переглянути повернення Росії через побиття і затримання демонстрантів під час протестів у столиці РФ.
На думку дипломата Роджера Гейла, жорстокі придушення протестів є порушенням Конвенції з прав людини. Його пряму мову на своїй сторінці у Facebook опублікував постійний представник Британії у ПАРЄ Крістофер Івон.
"Російська Федерація порушує Конвенцію з прав людини, і реакція на мирні демонстрації чітко засвідчує, чому більшість членів Парламентської делегації Сполученого Королівства продовжують виступати проти відновлення прав російської делегації та підтримують збереження санкцій доти, доки Російська Федерація не захоче і не зможе визнати умови Конвенції", – заявив дипломат.
Він також зазначив, що з моменту голосування за повернення російської делегації до ПАРЄ минуло лише кілька тижнів, але вже зрозуміло, що країна не збирається виконувати свої зобов'язання і відповідати вимогам асамблеї.
Затримання демонстрантів у Москві
Baza
"Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні, і ми повинні повернутися до нього, коли Парламентська асамблея збереться на своє заключне пленарне засідання на початку жовтня. Сцени, які ми спостерігали, неприйнятні та обурливі", – підсумував Роджер Гейл.
Як писав OBOZREVATEL:
17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека у червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і суперечливим.
Зі свого боку глава делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи у ній.
3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалила резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій стосовно делегацій і посприяти поверненню Росії.
25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.
26 червня регламентний комітет ПАРЄ засумнівався у законності повноважень Росії і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є у складі російської делегації депутати з анексованого Криму. Таким чином її повернення відтермінували.
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