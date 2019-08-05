"Обурливо!" Британія закликала переглянути повернення РФ у ПАРЄ через протести у Москві

Глава британської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи закликав переглянути повернення Росії через побиття і затримання демонстрантів під час протестів у столиці РФ.

На думку дипломата Роджера Гейла, жорстокі придушення протестів є порушенням Конвенції з прав людини. Його пряму мову на своїй сторінці у Facebook опублікував постійний представник Британії у ПАРЄ Крістофер Івон.

"Російська Федерація порушує Конвенцію з прав людини, і реакція на мирні демонстрації чітко засвідчує, чому більшість членів Парламентської делегації Сполученого Королівства продовжують виступати проти відновлення прав російської делегації та підтримують збереження санкцій доти, доки Російська Федерація не захоче і не зможе визнати умови Конвенції", – заявив дипломат.

Він також зазначив, що з моменту голосування за повернення російської делегації до ПАРЄ минуло лише кілька тижнів, але вже зрозуміло, що країна не збирається виконувати свої зобов'язання і відповідати вимогам асамблеї.

Затримання демонстрантів у Москві Baza

"Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні, і ми повинні повернутися до нього, коли Парламентська асамблея збереться на своє заключне пленарне засідання на початку жовтня. Сцени, які ми спостерігали, неприйнятні та обурливі", – підсумував Роджер Гейл.

Як писав OBOZREVATEL:

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