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"Обурливо!" Британія закликала переглянути повернення РФ у ПАРЄ через протести у Москві

2.3т Читати матеріал російською

Глава британської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи закликав переглянути повернення Росії через побиття і затримання демонстрантів під час протестів у столиці РФ.

На думку дипломата Роджера Гейла, жорстокі придушення протестів є порушенням Конвенції з прав людини. Його пряму мову на своїй сторінці у Facebook опублікував постійний представник Британії у ПАРЄ Крістофер Івон.

"Російська Федерація порушує Конвенцію з прав людини, і реакція на мирні демонстрації чітко засвідчує, чому більшість членів Парламентської делегації Сполученого Королівства продовжують виступати проти відновлення прав російської делегації та підтримують збереження санкцій доти, доки Російська Федерація не захоче і не зможе визнати умови Конвенції", – заявив дипломат.

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Він також зазначив, що з моменту голосування за повернення російської делегації до ПАРЄ минуло лише кілька тижнів, але вже зрозуміло, що країна не збирається виконувати свої зобов'язання і відповідати вимогам асамблеї.

Затримання демонстрантів у Москві

Затримання демонстрантів у Москві

Baza

"Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні, і ми повинні повернутися до нього, коли Парламентська асамблея збереться на своє заключне пленарне засідання на початку жовтня. Сцени, які ми спостерігали, неприйнятні та обурливі", – підсумував Роджер Гейл.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Протести у Росії
Місце
Великобританія
Тег
Парламентська асамблея Ради Європи
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филипп филипыч
филипп филипыч
странно. когда лупили желтые жилеты англия молчала. двуличные удоды
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дикарям не место в цивилизации! Мокши, сидите в своем мухосранске и не высовывайтесь!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
хм... странно. А что-то на фото не видно демократических инструментов разгона демонстраций - собак и слезоточивого газа... резиновыми пулями опять-же никто не стрелял по глазам. Путин - соблюдай принципы демократии!!! Д.Б.
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