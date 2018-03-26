"Неприємний жест для Путіна": Портников пояснив наслідки отруєння Скрипаля

Отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля матиме наслідки для Росії, проте президент РФ Володимир Путін на це особливо не реагує.

Таку думку висловив в блозі на "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Західні медіа публікують інформацію про можливості вигнання російських дипломатів відразу 20 країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами. Ці заходи почнуть здійснюватися відразу після відкликання з Москви посла Євросоюзу Маркуса Едерера і стануть демонстрацією неприйняття світом дій Росії, яка вдалася до справжньої хімічної атаки в британському Солсбері" , - написав він.

Однак Портников вважає, що це навряд чи налякає російського президента Володимира Путіна і представників його оточення.

"Кремль перейшов майже всі "червоні лінії" у відносинах із Заходом і зараз зайнятий іншим - порушує "червоні лінії" у відносинах з власним народом. Реакція російської влади на ситуацію в підмосковному Волоколамську продемонструвала: вони готові ставитися до співгромадян з такою ж зневагою, як і до навколишнього світу. А до себе вимагають поваги. Тому колективне вигнання дипломатів - насправді, кадрових працівників ФСБ і російської служби зовнішньої розвідки Росії - не може бути приємним жестом для Путіна", - додав політичний до коментатор.

За його словами, "це підкреслить ізоляцію Росії".

"І ця ізоляція стане символічним початком його нового царювання. Отруєний Волоколамськ, отруєний Скрипаль, вигнані дипломати - що може бути більш красномовним?" - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", Росія вважає звинувачення Британії у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля межують з бандитизмом.