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27 квітня • оновлено в 23:07
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Непереконливо: в КНДР спробували спростувати чутки про смерть Кім Чен Ина

7.1т
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Державні ЗМІ КНДР спробували черговий раз спростувати чутки про ймовірну смерть диктатора Кім Чен Ина, зробивши це вкрай непереконливо.

Як передає Daily Mail, видання KCNA заявило, що Кім 27 квітня відправив лист главі Південної Африки Сирілу Рамафосі, в якому привітав його з національним святом Днем свободи, яке знаменує собою кінець апартеїду.

У тексті нібито йдеться про те, що "зв'язки між двома країнами постійно посилюються". При цьому навіть докази існування такого листа надані не були.

Нагадаємо, 36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ раніше повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Yonhap News Agency

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в КНДР спробували ще раз спростувати чутки про смерть Ина, опублікувавши сюжет з правителем. Однак актуальність відео також викликає сумніви, не виключено, що воно архівне.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
И никто из ближайших родственников не насмелится занять кресло правителя? Боится ответственности за преступления предшественников? Н-да, ситуация. Что-ж тогда ожидать в Рашке?
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