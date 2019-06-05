"Необ*ндерівці ходять по Києву!" Лавров вибухнув маревними претензіями до України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров безпідставно звинуватив Україну в підтримці ідеології нацизму і русофобії, яку нібито всіляко заохочує Захід.

Свої претензії скандальний глава зовнішньополітичного відомства країни-агресора виклав у статті "Про День Перемоги" для журналу "Міжнародне життя".

"Мало кому було діло до того, що в Україні, яка прагне до "європейських цінностей", режим Порошенко, що пішов, оголосив державним святом день заснування Української повстанської армії – злочинної організації, винної в загибелі десятків тисяч мирних українців, білорусів, росіян, поляків, євреїв" , – почав сипати історичними фейками Лавров, намагаючись виправдати насадження культу війни, на який росіяни перетворили 9 Травня.

Сергій Лавров Інтерфакс

"Інші кричущі приклади з нашого найближчого зарубіжжя: факельні, як у фашистській Німеччині, марші необандерівців центральними вулицями міста-героя Києва, марші ветеранів і прихильників "Ваффен-СС" у Ризі та Талліні. Хочеться запитати у тих, кому не подобаються сльози наших ветеранів на парадах, хто критикує "воєнізовані" акції на честь перемоги: як вам така "демілітаризація" свідомості по-європейськи?" – уїдливо додав глава МЗС РФ.

Крім того, він дорікнув США, НАТО і ЄС тим, що вони нібито багато прощають своїм партнерам, які роблять кар'єру на яскраво вираженій русофобії, натякаючи на Україну.

"Заради їх використання для збереження західних альянсів на антиросійських позиціях, для відмови від рівноправного прагматичного діалогу з Москвою цим хлопцям сходить з рук все, включаючи прославляння фашистських підручних і махровий шовінізм щодо російських та інших національних меншин", – продовжив грубити Лавров на адресу світової спільноти.

Підсумовуючи свою пропагандистську статтю, він брехливо заявив, що росіяни нібито не хочуть війни і повторення жахів Другої світової.

"Історичне призначення нашого народу – бути на сторожі миру. Миру, який ми намагаємося зберегти. І тому простягаємо руку всім, хто хоче бути хорошими партнерами", – лицемірно резюмував глава російського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров закликав новообраного президента України Володимира Зеленського вести переговори "по-християнськи" і обміняти "всіх на всіх" на Донбасі.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який оголосив про відставку, розповів, що на переговорах в Мінську у 2015 році Лавров пропонував випити горілки перед початком засідання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!