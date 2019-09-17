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17 вересня • оновлено в 19:37
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"Неможливо без США": Лукашенко зробив гучну заяву про війну РФ в Україні

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російсько-український конфлікт неможливо врегулювати без залучення Сполучених Штатів Америки.

"Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогодні, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде", – сказав він на зустрічі із заступником американського держсекретаря Девідом Хейлом, передає БелТА.

За словами політика, це азбука дипломатії: якщо не виходить щось у переговірників, то треба включати нові сили. "Нові ідеї повинні з'явитися", – вважає білоруський лідер.

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Крім того, уточнює БелТа, Лукашенко та Хейл заявили про готовність "робити все", щоб відносини США та Білорусії розвивалися. Зокрема, сторони домовилися відновити диппредставництво на рівні послів.

Так, до 2008 року Сполучені Штати залишалися одним з основних економічних партнерів Білорусі. Однак, країни вислали послів із країн після того, як американці ввели санкції щодо Білорусії за порушення прав людини.

Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Колаж

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявляв, що проблему Донбасу повинні вирішувати "три слов'янські народи" – Україна, Росія і Білорусь.

"Цю проблему повинні вирішити ми... Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі", – говорив він.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
політика Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хороший пример того, как действуют украинские пропагандисты. Лукашенко ничего не говорил о войне с Россией. Но биомасса уже привыкла и вполне нормально и это схавает.
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Он Алекс
Он Алекс
Шо то пригожинское троляки притихли, наверно методичку не обновили и не знают «мочить» ли Лукашенко или нет ...
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CARGO 100
CARGO 100
Пистоболы. О войне РФ в Украине он не говорил.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
CARGO 100, лапоть ты хоть статью прочти полностью
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