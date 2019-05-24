ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Немає сил терпіти!" Тяжкохворий в'язень Кремля оголосив голодування

1.2тЧитати матеріал російською

Український в'язень Кремля Станіслав Клих знову почав голодування в російській в'язниці.

Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook. "Подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод у камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне – забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм", – зазначила вона.

За словами Щур, голодування Клиха – це "заклик, благання, крик про допомогу, адресовані новому президенту".

Станіслав Клих

Станіслав Клих

"Радіо Свобода"

Нагадаємо: раніше адвокати з посиланням на слова матері повідомляли, що Клих перебуває у критичному стані – є припущення, що він хворий на рак шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за версією російського слідства, Клих у кінці 1994 – початку 1995 року воював проти російських сил у складі збройних формувань Ічкерії. 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні визнав його винним в участі у бойових діях і засудив до 20 років ув'язнення.

У 2017 році стало відомо, що Клих за місяць етапування в тюрмах схуд на 17 кілограмів. А в липні 2018 року з'явилася інформація, що українця етапували з колонії у психіатричну лікарню. Водночас його мати вважала, що він не міг добровільно погодитися на таке лікування.

Клих був одним із тих політв'язнів, хто оголосив голодування на підтримку режисера Олега Сенцова. Однак у вересні він закликав в'язня Кремля в листі припинити голодування.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Станіслав Клих
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
56
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Рак кожи? Предположительно? Может содрать?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные забыли про эту мразь...вот он и обидился
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки