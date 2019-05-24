"Немає сил терпіти!" Тяжкохворий в'язень Кремля оголосив голодування

Український в'язень Кремля Станіслав Клих знову почав голодування в російській в'язниці.

Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook. "Подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод у камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне – забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм", – зазначила вона.

За словами Щур, голодування Клиха – це "заклик, благання, крик про допомогу, адресовані новому президенту".

Станіслав Клих "Радіо Свобода"

Нагадаємо: раніше адвокати з посиланням на слова матері повідомляли, що Клих перебуває у критичному стані – є припущення, що він хворий на рак шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за версією російського слідства, Клих у кінці 1994 – початку 1995 року воював проти російських сил у складі збройних формувань Ічкерії. 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні визнав його винним в участі у бойових діях і засудив до 20 років ув'язнення.

У 2017 році стало відомо, що Клих за місяць етапування в тюрмах схуд на 17 кілограмів. А в липні 2018 року з'явилася інформація, що українця етапували з колонії у психіатричну лікарню. Водночас його мати вважала, що він не міг добровільно погодитися на таке лікування.

Клих був одним із тих політв'язнів, хто оголосив голодування на підтримку режисера Олега Сенцова. Однак у вересні він закликав в'язня Кремля в листі припинити голодування.

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