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30 листопада • оновлено в 10:43
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"Нема портрета Путіна – покарають": Казарін розклав по поличках "патріотизм" росіян

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У сучасній Росії патріотизм без поклоніння президенту Володимиру Путіну просто неможливий. Більш того, люди, які не виявляють фанатизм перед лідером країни-агресора, навіть ризикують бути покараними.

Про це в статті для "Крим. Реалії" написав український журналіст Павло Казарін, зазначивши, що нинішній кремлівський режим вважає неприпустимими подібні настрої в суспільстві.

"У Росії не можна любити країну у відриві від держави. Будь-який патріотизм заслуговує на кару – якщо під його впливом ти не вішаєш в кабінеті портрет Володимира Путіна. Анексію Криму здійснювали різні люди. Одні хотіли посад, інші – реваншу, треті – грошей. Були і четверті – ті, хто мріяв про те, що зміна прапорів виявиться історією про розвиток, прогрес і соціальну справедливість. Але саме вони в підсумку виявилися за бортом змін, що відбулися. Якщо це і звучить як несподіванка, то тільки для тих, хто не знає, з чого складається російська вертикаль", – переконаний він.

Казарін зазначив, що коли глава нелегітимної Держдуми В'ячеслав Володін говорив, що Путін – це і є Росія, то він не жартував. Адже в сучасній Росії неможливий абстрактний патріотизм – допустимий тільки той, який санкціонований, узгоджений і системний.

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"Більш того: питання навіть не в тому, які гасла ти виголошуєш, а під якими прапорами ти це робиш. Якщо у тебе в руках хоругви з президентом, то тобі дозволено пропонувати будь-яку єресь. Наприклад, чавити продукти бульдозером або забороняти іноземне усиновлення. І навпаки: якщо ти вважаєш, що головне в патріотизмі – зміст, а не форма, то державна машина бере тебе на олівець. тому що принцип Людовіка XIV ніхто не відміняв – любити батьківщину можна лише адресуючи свої почуття тому, хто стоїть на самій вершині харчового ланцюга", – пише Казарін.

Журналіст акцентував увагу на тому, що російська система вибраковує не тільки тих, хто вірить в європейське майбутнє країни. Тому імперські погляди, антизахідництво і віра в "скріпи" точно так само не є гарантією кар'єри. Ключовий фактор для Кремля – це системність.

Фанати Путіна

Фанати Путіна

"БігПікча"

"Ти повинен вірити не в імперію, а у вертикаль. Не в Росію, а в її керівництво. Будь-яка спроба крокувати не в ногу – карається. Будь-яка претензія на "особливу думку" – тим паче. Тому що російській державній системі не потрібні щирі – їй потрібні віддані. Готові ходити строєм, співати хором, у одностайному пориві голосувати за будь-яку ініціативу зверху. Їй не потрібні ті, хто вказує на недоліки, пропонує поліпшення, користується підтримкою в низах. Російський тренд – це "Акакій Акакійович", якого можна тасувати без особливих проблем", – пояснює логіку мислення путінського режиму Казарін.

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Підсумовуючи, він підкреслив, що будь-який росіянин, який не погоджується з роллю гвинтика в машині з виробництва лояльності, приречений бути "натурою, котра йде". Тому що за диктатури відсутність власної думки є головною перевагою в резюме.

"Для Москви існує одна-єдина форма лояльності – абсолютна. Ступінь твого патріотизму не має значення – щирість допускається лише в тому випадку, якщо мова йде про дурість. У всіх інших ситуаціях ця якість зайва. Часом навіть шкідлива. І вже напевно – небезпечно. Як мінімум, для свого носія", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Казарін висловив думку, що постійне нав'язування ідеї "русского міра" через російську мову всьому світу стало прорахунком президента Росії Володимира Путіна. Адже цивілізовані країни згуртувалися в боротьбі проти цієї гібридної "зброї" і роблять все для її нерозповсюдження.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Павло Казарін Володимир Путін
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кого и где наказали за отсутствие портрета Путина? Бред бредовый. Даже такое гoвно как ушастый цимбалюк, российские либералы, телеканал дождь, куррент тайм, эхо Москвы - сидят в Москве и спокойно вещают. Где злые карательные органы? Где сатрапы и душители свобод? Хоть один российский журналист поливает Украину дepьмом из Kуева? Вы же не позволите! У вас вообще отличное от пopoxoботского мнение иметь запрещено!
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2
1
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Двумя словами - культ личности ! Ну не могут алени без загонщика, стадо должно кем-то быть управляемым. Для стада аленей, чукча - в самый раз !
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Создаётся впечатление что Путин - бог у украинцев, они столько про него говорят)
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1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Алень - мне друг, но истина дороже !:"говорят, но не боготворят ! Попробуй найти разницу.". Подождите, вот ольгинское начальство скажет в чём разница, тогда и получите ответ.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Pyankovsky Alexey, говорят, но не боготворят ! Попробуй найти разницу.
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