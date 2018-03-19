Нелегітимний: у перемозі Путіна знайшли вразливе місце

Участь у так званих виборах президента Росії громадян в окупованому Криму робить переможця кампанії Володимира Путіна нелегітимним головою держави.
Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Жданов.
"Вчора взагалі історичний момент стався. З учорашнього дня вперше, напевно, в історії Росії людина, що займає пост президента РФ - нелегітимна. Згідно норм міжнародного права. У його обранні брали участь жителі невизнаних територій. Фактично вітати нема з чим", - наголосив він.
За його словами, для Путіна найголовнішим було забезпечити максимальну явку.
"Вона повинна була бути більше 50%, щоб він показав всьому світу, що його підтримує більша половина країни", - зазначив експерт.
Теж саме стосується і виборчої кампанії в анексованому Криму.
"Чому така кількість дільниць у Криму? Вони хотіли домогтися максимальної явки і максимальної цифри підтримки Путіна. Щоб він міг виправдовуватися перед усім світом: бачите, я ж не дарма все це зробив", - розповів Жданов.
При цьому він додав, що самі вибори дуже нагадують безальтернативне обрання депутатів Верховної ради СРСР.
Як повідомляв "Обозреватель", президент Петро Порошенко виступив з жорсткою заявою щодо виборів Путіна в Криму.
Раніше Євросоюз офіційно заявив, що не визнає результати виборів президента РФ у Криму.
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