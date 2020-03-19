Некрологи в італійській газеті вразили своєю довжиною: фото

Через коронавірус некрологи в газеті італійського міста Бергамо (розташований в одній з найбільш постраждалих областей країни – Ломбардії) стали займати більше 10 сторінок замість однієї.

Газета L'Eco di Bergamo кожен день публікує некрологи про померлих у місті. У виданні розміщуються біографії людей з фотографіями (щоб подивитися газету, проскрольте новину до кінця).

Getty Images

Ще місяць тому некрологи займали півтори смуги, а в середині березня вони налічували вже десяток смуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу в Італії від коронавірусу померли ще 475 чоловік. Загальна кількість смертей в країні досягла 2 978.

В Італії більшість жертв коронавірусу – чоловіки, середній вік яких становить 79 років.

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