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ПолітикаЕкономіка

Нехай Путін рятує? Трамп "кинув" на гроші Сирію

32.6тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп вирішив не витрачати мільйони доларів на Сирію і перенаправив на розвиток армії США щорічні виплати, зібрані на стабілізацію ситуації в арабській країні.

"США закінчили безглузді щорічні виплати на відновлення Сирії в розмірі 230 млн дол. на рік. Я хочу розвивати США, нашу армію і ті країни, які нам допомагають", - написав Трамп в своєму акаунті Twitter.

  • Держдеп офіційно оголосив про перерозподіл коштів, зібраних на підтримку Сирії. За словами представника відомства Хізер Нойерт, всього Вашингтон витратив на допомогу країні 8,1 мільярда доларів.

  • У квітні палата представників конгресу США прийняла законопроект, що забороняє країні надавати будь-яку допомогу на підконтрольних Дамаску територіях Сирії. Вашингтон може допомогти Дамаску лише в тому випадку, якщо доведе, що президент Башар Асад "припинив атаки на мирне населення і цивільну інфраструктуру".

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Росія запропонувала США таємну угоду щодо Сирії: що з'ясувалося

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні американські війська і їх союзники завдали удару по військових об'єктах режиму Башара Асада в Сирії. Удар США був спрямований головним чином на три цілі в західній Сирії. Зокрема, ракети потрапили в науково-дослідний центр в Дамаску, який був осередкрм сирійських досліджень, розробок, виробництва і випробувань технологій хімічної і біологічної війни.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Об'єкт
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Anti-banderos
Anti-banderos
Ну так упёздывай тогда оттуда, чего тусить там забесплатно.
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5
Олег
Олег
Anti-banderos, у тебя не спросили, серун диванный!
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2
0
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Anti-banderos, а сколько миллионов долларов потратила расея на Сирию? Только чур стоимость боеприпасов, сброшенньіх на мирное население, не в счет.
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6
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Хочешь в жопу,хочешь в рот,это свиньи укроскот.
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0
5
Олег
Олег
Коваленко Вася, хочешь и молчишь?
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1
0
Графский Степан
Графский Степан
Пох. Французы и немцы уже дали свое согласие на помощь Сирии. Пока по линии ООН. А хохложопых нищебродов этоткаким боком касается. Попрошайки должны думать, как прогнуться, чтоб МВФ дал хоть чуть чуть денег)))
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3
8
Олег
Олег
Графский Степан, холоп, это тебе французы с немцами сказали, или сам придумал?
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1
0
Иванцова Анютка
Иванцова Анютка
Графский Степан, нам интересно, сколько Хуйло с вас, баранов бестолковых, снимет на Сирию
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7
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