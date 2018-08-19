Нехай Путін рятує? Трамп "кинув" на гроші Сирію

Президент США Дональд Трамп вирішив не витрачати мільйони доларів на Сирію і перенаправив на розвиток армії США щорічні виплати, зібрані на стабілізацію ситуації в арабській країні.

"США закінчили безглузді щорічні виплати на відновлення Сирії в розмірі 230 млн дол. на рік. Я хочу розвивати США, нашу армію і ті країни, які нам допомагають", - написав Трамп в своєму акаунті Twitter.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the US I want to develop the US, our military and countries that help us! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. August 2018

Держдеп офіційно оголосив про перерозподіл коштів, зібраних на підтримку Сирії. За словами представника відомства Хізер Нойерт, всього Вашингтон витратив на допомогу країні 8,1 мільярда доларів.

У квітні палата представників конгресу США прийняла законопроект, що забороняє країні надавати будь-яку допомогу на підконтрольних Дамаску територіях Сирії. Вашингтон може допомогти Дамаску лише в тому випадку, якщо доведе, що президент Башар Асад "припинив атаки на мирне населення і цивільну інфраструктуру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні американські війська і їх союзники завдали удару по військових об'єктах режиму Башара Асада в Сирії. Удар США був спрямований головним чином на три цілі в західній Сирії. Зокрема, ракети потрапили в науково-дослідний центр в Дамаску, який був осередкрм сирійських досліджень, розробок, виробництва і випробувань технологій хімічної і біологічної війни.