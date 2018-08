Нехай Путін рятує? Трамп "кинув" на гроші Сирію

Президент США Дональд Трамп вирішив не витрачати мільйони доларів на Сирію і перенаправив на розвиток армії США щорічні виплати, зібрані на стабілізацію ситуації в арабській країні.

"США закінчили безглузді щорічні виплати на відновлення Сирії в розмірі 230 млн дол. на рік. Я хочу розвивати США, нашу армію і ті країни, які нам допомагають", - написав Трамп в своєму акаунті Twitter.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the US I want to develop the US, our military and countries that help us!