"Нехай припиняться страждання Донбасу!" Папа Римський згадав Україну в пасхальному посланні. Відео

Папа Франциск, звертаючись із традиційним пасхальним посланням до "Міста і світу", згадав про Україну та побажав припинення страждань населення її східних регіонів.

На фоні поширення в світі пандемії коронавірусу, він також закликав всіх відкинути байдужість, егоїзм, поділи та забуття. Про це повідомляє секретаріат Глави УГКЦ в Римі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що насамперед у своєму посланні Святіший Отець згадав про тих, хто найбільше постраждав від COVID-19 – хворих, померлих та їхні сім’ї, які оплакують втрату найрідніших, з котрими у багатьох випадках навіть не змогли попрощатися.

Папа Франциск у пасхальному посланні "Місту і світу" побажав припинення страждань населення східних регіонів України

"Багато людей святкують цю Пасху в самотності, в оплакуванні померлих та терпінні багатьох випробувань, спровокованих пандемією, – від фізичних страждань до економічних проблем", – сказав папа Франциск.

Він звернувся до Всевишнього, попросивши дати сили і надії лікарям та медичному персоналу, які повсюди надають турботу та любов до ближнього – "аж до останнього виснаження і дуже часто жертвуючи власним здоров’ям". Також він подякував працівникам соціального захисту населення, правоохоронцям і військовим.

"У ці тижні життя мільйонів людей раптово змінилося. Для багатьох бути вдома стало нагодою подумати, зупинити невгамовні ритми щоденного життя, бути з рідними та насолоджуватися їхньою присутністю. Однак для інших ці дні викликали турботу за непевне майбутнє, за ризик втратити роботу та інші наслідки, які несе в собі ця криза", – зауважив папа Франциск, закликавши політиків до відповідальної праці для спільного блага та відновлення повноцінного суспільного життя.

Пасхальне Благословення Urbi et Orbi від Папи Франциска Скріншот з відео

За його словами, перед загрозою пандемії не місце для байдужості. Тому святіший закликав пам’ятати про бідних, біженців та безхатченків. Водночас звернувся до ЄС, додавши, що сьогодні перед ним стоїть епохальний виклик, від якого залежить не лише майбутнє самої Європи, але й цілого світу. А згадуючи різні країни, де зараз триває війна, він виокремив і Україну.

"Бажаю припинення страждань населення східних регіонів України... Зараз не час продовжувати виготовляти та продавати зброю, витрачаючи на це величезні капітали, замість того, щоб лікувати та рятувати людей", – закликав Франциск.

Пасхальне Благословення Urbi et Orbi від Папи Франциска Скріншот з відео

Він наголосив, що криза, яку зараз переживає людство, не повинна спонукати забути багато інших людських страждань. Тут він вказав на гуманітарні кризи в Африці, Азії, проблему біженців та мігрантів, "багато з яких – це діти, які живуть в жахливих умовах".

"Байдужість, егоїзм, поділи та забуття – це не ті слова, які ми хочемо чути в цей час. В усі часи ми намагаємося побороти їх. Вони мають місце тоді, коли в нас перемагає страх і смерть, коли ми не дозволяємо перемогти Господу Ісусу в нашому серці і в нашому житті. Той, хто вже переміг смерть, відкриваючи нам дорогу вічного спасіння, нехай усуне темряву, яка повисла над нашим убогим людством і запровадить нас у свій славний день, в якому ніколи не заходить сонце", – підсумував своє пасхальне послання Папа Франциск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Папа Римський Франциск висловив переконання, що ті негаразди, які зараз відбуваються у всьому світі, – це реакція природи.