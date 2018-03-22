"Нехай покидає гранат": у РФ захотіли позичити Савченко

Російський співак і композитор Олексій Лебединський запропонував Верховній Раді України відправити позафракційного народного депутата Надію Савченко в уряд РФ з гранатами.

"Шановна Верхова Рада і уряд України! Від імені росіян, які не вижили з розуму, прошу позичити у вас Надійку буквально на день. Нехай зайде на російське засідання уряду, покидає гранат сотню-іншу", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Україні це буде великий подарунок.

"Нам воно потрібніше, повірте, ну дуже треба, а то дюже за*бало! Та й Україні буде подарунок який, та й усьому світові! Ну, хоч на день дайте, га?" - пожартував він.

Крім того, в своєму Telegram-каналі російський військовий експерт Аркадій Бабченко написав, що навіть підкаже адресу Державної думи.

"А можна Надію Вікторівну не садити, а відправити в Москву? Міномет і ящик гранат, я думаю, ми їй в такому випадку всім світом знайдемо за п'ять хвилин. Адресу Держдуми підкажу. Ну, правда, дуже треба", - написав Бабченко.

За словами експерта, він не розуміє, навіщо підривати себе в парламенті.

"А взагалі, я все намагаюся і намагаюся зрозуміти - навіщо в країні з працюючим інститутом виборів підривати себе в парламенті, якщо через рік все одно вибори", - резюмував Бабченко.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко. Із залу парламенту вона вирушила в супроводі правоохоронців в управління СБУ.