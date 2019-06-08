"Нехай поїдять": Жириновський роздав подачки голодним росіянам

У мережі з'явилося відео, на якому скандальний російський політик Володимир Жириновський ходить по Красній площі в Москві та роздає людям гроші.
При цьому свої подачки він супроводжує коментарями "Купіть собі морозиво" і "Нехай поїдять". Відео опубліковано на сторінці "Раіся Тудей" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Примітно, що спочатку деякі москвичі відмовлялися брати у Жириновського гроші, проте незабаром навколо нього зібралася ціла черга.
Поведінка росіян і самого Жириновського обурила користувачів мережі, і вони залишили під роликом свої критичні коментарі.
Володимир Жириновський
Скріншот відео
"Надбомжари", "Всіх нагодував і тепер можна ще на п'ять років підняти вихід на пенсію", "Воланд теж червінці роздавав", "Вони трималися, у них був гарний настрій, тому для них це бонус", "Кріпаки", "Як за царя", "Швидше, пан грошенят дає", "І ці люди дорікали нам печивком", "Як за феодалів – кидали грошики в натовп кріпаків", – пишуть люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Жириновський заявив, що демократія несе загрозу існуванню слов'янських країн. Однією з її останніх "жертв" лідер ЛДПР назвав Україну.
Він неодноразово кидався словами про захоплення України. Нещодавно він стверджував, що найближчим часом над українськими містами будуть майоріти прапори РФ.
Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії і про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.
Він видав фейк про те, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.
Скандальний політик зізнався, що Росія чекає атаки з боку України, щоб повністю її знищити.
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