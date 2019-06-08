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"Нехай поїдять": Жириновський роздав подачки голодним росіянам

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У мережі з'явилося відео, на якому скандальний російський політик Володимир Жириновський ходить по Красній площі в Москві та роздає людям гроші.

При цьому свої подачки він супроводжує коментарями "Купіть собі морозиво" і "Нехай поїдять". Відео опубліковано на сторінці "Раіся Тудей" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Примітно, що спочатку деякі москвичі відмовлялися брати у Жириновського гроші, проте незабаром навколо нього зібралася ціла черга.

Поведінка росіян і самого Жириновського обурила користувачів мережі, і вони залишили під роликом свої критичні коментарі.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Скріншот відео

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"Надбомжари", "Всіх нагодував і тепер можна ще на п'ять років підняти вихід на пенсію", "Воланд теж червінці роздавав", "Вони трималися, у них був гарний настрій, тому для них це бонус", "Кріпаки", "Як за царя", "Швидше, пан грошенят дає", "І ці люди дорікали нам печивком", "Як за феодалів – кидали грошики в натовп кріпаків", – пишуть люди.

"Нехай поїдять": Жириновський роздав подачки голодним росіянам

"Нехай поїдять": Жириновський роздав подачки голодним росіянам

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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