"Негайно зупинити!" ЄС жорстко звернувся до Путіна через трагедію на Донбасі

В Європейському Союзі закликали Росію вплинути на підконтрольних їй сепаратистів на сході України з метою негайного припинення вогню і активізації мирних переговорів.
Відповідний коментар європейської сторони був поширений у середу, 7 серпня, в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".
Таким чином в ЄС відреагували на зрив бойовиками перемир'я на Донбасі і вбивство 4 українських морпіхів, визнавши дії терористів "кричущим порушенням погодженого припинення вогню, яке також ставить цивільних жителів під великий ризик".
В ЄС звернулися до Росії
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"Ми очікуємо, що Російська Федерація в повній мірі використаэ свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, з тим, щоб негайно припинити бойові дії", – підкреслив представник ЄС.
Джерело також підтвердило, що в Євросоюзі знають про заклик президента України Володимира Зеленського терміново зібрати зустріч "нормандської четвірки".
"Ми підкреслюємо важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стале і мирне врегулювання конфлікту. В зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку зусиллям в нормандському форматі, ОБСЄ та Тристоронній контактній групі", – резюмували в ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав Зеленського бити по окупантах по всіх фронтах.
Вранці 7 серпня Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем.
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