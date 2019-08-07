"Негайно зупинити!" ЄС жорстко звернувся до Путіна через трагедію на Донбасі

В Європейському Союзі закликали Росію вплинути на підконтрольних їй сепаратистів на сході України з метою негайного припинення вогню і активізації мирних переговорів.

Відповідний коментар європейської сторони був поширений у середу, 7 серпня, в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

Таким чином в ЄС відреагували на зрив бойовиками перемир'я на Донбасі і вбивство 4 українських морпіхів, визнавши дії терористів "кричущим порушенням погодженого припинення вогню, яке також ставить цивільних жителів під великий ризик".

В ЄС звернулися до Росії bagnet.org

"Ми очікуємо, що Російська Федерація в повній мірі використаэ свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, з тим, щоб негайно припинити бойові дії", – підкреслив представник ЄС.

Джерело також підтвердило, що в Євросоюзі знають про заклик президента України Володимира Зеленського терміново зібрати зустріч "нормандської четвірки".

"Ми підкреслюємо важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стале і мирне врегулювання конфлікту. В зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку зусиллям в нормандському форматі, ОБСЄ та Тристоронній контактній групі", – резюмували в ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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