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"Негайно!" Захід виставив Ірану ультиматум через зухвале захоплення нафтового танкеру

1.3т Читати матеріал російською

Франція та Німеччина засудили дії Ірану, закликавши Тегеран повернути захоплений 18 липня танкер і членів його екіпажу.

"Ми з великою стурбованістю дізналися про захоплення британського судна іранськими військовими. Ми це рішуче засуджуємо і висловлюємо нашу повну солідарність зі Сполученим Королівством", – йдеться в заяві МЗС Франції.

Представник Міністерства закордонних справ Німеччини закликав Іран негайно звільнити корабель і екіпаж.

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"Це невиправдане втручання в цивільне судноплавство, яке ще більше погіршує і без того напружену ситуацію", – сказали в міністерстві.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 20 липня написав, що Іран є гарантом безпеки в Перській затоці, а дії Тегерана там спрямовані на дотримання міжнародних морських законів.

Захоплений танкер

Захоплений танкер

Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що "конфіскував" британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання "міжнародних морських правил".

Напівофіційне іранське інформагентство Fars повідомило 20 липня, що затримання Stena Impero пов’язане із аварією іранського рибальського човна, який відправив сигнал лиха, а британський корабель буцімто проігнорував цей сигнал. Власник і оператор Stena Impero, компанія Stena Bulk і Northern Marine, заперечила будь-які порушення з боку екіпажу.

Іранська сторона заявила, що наразі танкер стоїть в порту Бендар-Аббаса, всі члени екіпажу залишаються на кораблі. А це 23 моряки – з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня п'ять озброєних катерів Корпусу вартових Ісламської революції кинулися навздогін за нафтовим танкером Великобританії і спробували його зупинити.

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Сало Уронил
Сало Уронил
так где ультиматум.это-Мы это решительно осуждаем и выражаем нашу полную солидарность с Соединенным Королевством"------Иран не будет другую щеку подставлять(мусульмане)захватили их танкер в Гибралтаре анго-саксы-будьте любезны к нам в калабуш
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