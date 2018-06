"Негайно!" США закликали Росію вгамувати терористів на Донбасі

Державний департамент США закликав Росію припинити кровопролиття на сході України через смертельну загрозу для життя сотень тисяч дітей, яким доводиться щодня відвідувати школи в районі бойових дій.

Відповідне звернення розмістила на своїй сторінці у Twitter прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт, закликавши РФ "припинити цей конфлікт негайно".

"У 2018 році 200 тисяч українських дітей ходять до школи щодня в зоні бойових дій", - підкреслила прес-секретар зовнішньополітичного відомства США.

In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to end this conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine