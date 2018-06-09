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"Негайно!" США закликали Росію вгамувати терористів на Донбасі

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Державний департамент США закликав Росію припинити кровопролиття на сході України через смертельну загрозу для життя сотень тисяч дітей, яким доводиться щодня відвідувати школи в районі бойових дій.

Відповідне звернення розмістила на своїй сторінці у Twitter прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт, закликавши РФ "припинити цей конфлікт негайно".

"У 2018 році 200 тисяч українських дітей ходять до школи щодня в зоні бойових дій", - підкреслила прес-секретар зовнішньополітичного відомства США.

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Нагадаємо, OBOZREVATEL писав про те, що раніше офіційний Вашингтон вже звертав увагу на загрозливу ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі. Тоді США закликали Росію забратися з Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Хізер Нойерт
Об'єкт
Держдеп США
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