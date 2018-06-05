"Недороблені українці": декан МДУ заявив про перевагу росіян

Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що більшість населення України є росіянами, а інші - "недороблені українці", яких він із сумнівом відносить до окремої нації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того пропагандист приділив окрему увагу російській мові, заявивши, що вона також переважає над українською в усіх сферах життя, оскільки є "світовою". Цинічні висловлювання одіозного Третьякова прозвучали в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Свою проімперську промову Третьяков почав з претензій до України через те, що вона відмовляється зважати на "поради" Росії. Крім того, він заявив, що державність країни, сусідньої з агресором, вважає не більше ніж випадковістю, а її справжнє корінне населення - буцімто росіяни.

"Вам пощастило, звалилася з неба, вигин іронії історичної, гігантська країна з благодатним кліматом, грунтами, з розвиненою промисловістю, але є проблема - штучно зшита історично, і ясно хто ці землі давав, з двома націями. Вважаєте українців нацією? Не будемо зараз розбиратися. Але їх точно там не одна, не тільки українці і недороблені українці. Але там ще є росіяниі, причому їх більшість", - озвучив пропагандистський фейк декан МДУ.

Поступово він перейшов до своєї улюбленої теми вивищення російської мови над українською, надавши їй вигаданий статус панівної як в культурному так і в повсякденному житті українців.

"Російська мова, ну так склалося історично, - один зі світових мов. Вона — мова науки, великої літератури, театру. Ви хочете (притиснути. - Ред.) носіїв цієї мови! Мало того, що вона їм рідна, що вони самі з собою на ній розмовляють, всередині себе російською говорять. Вони віряни - з Богом говорять російської, не українською, не англійською. Ну, що ж ви нацьковуєте одних на інших?! Ну, добре, було б там росіян один мільйон на 40 мільйонів інших - але їх же не менше 20 мільйонів, а може й більше", - висловився Третьяков.

Підсумовуючи свій безглуздий виступ, він сказав, що вороже ставлення України до Росії загрожує її збереженню як держави і не дає вибудувати об'єктивну, відповідну реальності політику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Третьяков осоромився заявою про українську мову, назвавши її "лінгвістично рівнем нижчою за решту інших".