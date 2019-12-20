Недоговорив? Путін після провальної зустрічі з Лукашенком пішов на хитрість

Президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби домовитися з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі, знову проведе з ним особисту бесіду.

Як повідомляє прес-служба білоруського лідера, обидва президенти візьмуть участь у самітах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і СНД у Санкт-Петербурзі. Акцент зроблений на тому, що перед цими заходами Лукашенко і Путін знову поговорять віч-на-віч "для вирішення питань у відносинах Мінська і Москви".

Олександр Лукашенко і Володимир Путін "24"

При цьому Путін, напередодні цих переговорів, у черговий раз нагадав, що Білорусь давно знаходиться у нього на гачку, і це не зміниться найближчим часом.

"Нагадую, що ми по дуже багатьох каналах підтримуємо наших білоруських друзів. Одних кредитів видано, по-моєму, вже на Білорусію близько 7 мільярдів доларів, десь у такому ключі. І далі будемо продовжувати це робити", – сказав він під час підсумкової прес-конференції 19 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

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