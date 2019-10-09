Недобросовісного мера у Мексиці прив'язали до авто й волочили: жорсткі кадри

У Мексиці главу адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас у штаті Чіапас Хорхе Ескандона місцеві жителі прив'язали до авто й волочили.

Це трапилося після зіткнень, передає MVS Noticias. Вони протягнули чоловіка декількома вулицями, поки їх не зупинила поліція (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протестуючі у Мексиці напали на мера Скріншот із відео

Місцеві жителі стверджують, що чиновник погано справляється зі своїми обов'язками. Наприклад, він нібито обіцяв побудувати дорогу, але попри численні прохання так цього і не зробив.

Під час зіткнень із поліцією постраждали щонайменше 11 осіб, ще орієнтовно 30 були затримані.

Приниженому меру надали необхідну медичну допомогу.

De esta forma pobladores de Santa Rita El Invernadero se llevaron al Presidente Municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandon, que minutos después fue rescatado por los policías. #Chiapas pic.twitter.com/XxU9dJCURV - Alerta Chiapas ⚡ (@AlertaChiapas) 8 жовтня 2019 р

#Video 🎥 #Chiapas Un grupo de habitantes intentó llevarse amarrado al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández



Crédito: Especial pic.twitter.com/TRa7pKoHA6 - El Universal Estados (@Univ_Estados) 8 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у будинку колишнього мера міста Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци під час обшуку виявили 13,5 тонн золота у вигляді злитків.

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