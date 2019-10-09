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9 жовтня • оновлено в 18:51
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Недобросовісного мера у Мексиці прив'язали до авто й волочили: жорсткі кадри

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У Мексиці главу адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас у штаті Чіапас Хорхе Ескандона місцеві жителі прив'язали до авто й волочили.

Це трапилося після зіткнень, передає MVS Noticias. Вони протягнули чоловіка декількома вулицями, поки їх не зупинила поліція (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Протестуючі у Мексиці напали на мера

Скріншот із відео

Місцеві жителі стверджують, що чиновник погано справляється зі своїми обов'язками. Наприклад, він нібито обіцяв побудувати дорогу, але попри численні прохання так цього і не зробив.

Під час зіткнень із поліцією постраждали щонайменше 11 осіб, ще орієнтовно 30 були затримані.

Приниженому меру надали необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у будинку колишнього мера міста Ганьчжоу (Китай) Чжан Ци під час обшуку виявили 13,5 тонн золота у вигляді злитків.

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Місце
Мексика
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Київським чиновникам це треба бачити, але є нюанс: в них охорона, а у народу зброї нема, тільки у бандюків.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Правда-матка Дмитро, як уже нема?да зброї валом командира нема жодного щоб був такий зя яким підуть люди,одне лайно тільки,нема Чорновіла о то був голова (((((
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот с кого нужно брать пример как относиться к нашим чинушам,где там наш Петя???он обещал просто не меряно и вообще ни одного даже самого малюсенького обещания не выполнил!!!танком его потаскать по дорогам нашим и судя по его рекламе предвыборной сделанными как в Европе)))))
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