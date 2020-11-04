Недалеко від Білого дому в США влаштували різанину: чотирьох осіб поранено

Олексій Тітофф Світ 14:54, 4.11.2020 Оновлено: 15:28, 4.11.2020

Чотири особи постраждали під час нападу з ножем недалеко від Білого дому у Вашингтоні, США.

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Як повідомляє телеканал NBC із посиланням на поліцію, потерпілими виявилися троє чоловіків і одна жінка. Їх оперативно доставили в лікарню, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці розповіли, що постраждалі вступили в конфлікт із трьома підозрюваними на перетині 14-ї вулиці і Нью-Йорк-авеню близько 02.30 ночі 4 листопада. Копи зазначили, що почали розшук двох чоловіків і однієї жінки, які можуть бути членами праворадикальної групи "The Proud Boys", яка підтримує президента Дональда Трампа.

Також постраждалі стверджували, що підозрювані були учасниками протестів Black Lives Matter.

Однак у регіональному відділенні Black Lives Matter DC повідомили, що заяви поліції округу Колумбія не відповідають дійсності. У повідомленні говориться, що рух BLM не мав ніякого стосунку до нападу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 4 листопада в низці міст США на тлі підрахунку голосів після виборів президента відбулися вуличні протести.

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