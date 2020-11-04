Недалеко від Білого дому в США влаштували різанину: чотирьох осіб поранено

Чотири особи постраждали під час нападу з ножем недалеко від Білого Дому у Вашингтоні, США.

Як повідомляє телеканал NBC з посиланням на поліцію, потерпілими виявилися троє чоловіків і одна жінка. Їх оперативно доставили в лікарню, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці розповіли, що постраждалі вступили в конфлікт з трьома підозрюваними на перетині 14-ої вулиці і Нью-Йорк-авеню близько 02.30 ночі 4 листопада. Копи відзначили, що почали розшук двох чоловіків і однієї жінки, які можуть бути членами праворадикальної групи "The Proud Boys", яка підтримує президента Дональда Трампа.

Також постраждалі стверджували, що підозрювані були учасниками протестів Black Lives Matter.

Новина оновлюється ...