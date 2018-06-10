"Нечесно і слабо!" Трамп влаштував демарш на саміті G7

Президент США Дональд Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7 ("Велика сімка").

Про своє рішення він повідомив у Twitter. Глава США назвав головною причиною "брехливі заяви" прем'єр-міністра Канади Дастіна Трюдо.

"Канада стягує величезні тарифи з наших американських фермерів, робітників і компаній, я доручив представникам США не підписувати комюніке, у той час як ми вивчаємо варіанти для введення тарифів на автомобілі, які заполонили американський ринок", - підкреслив він.

Трамп влаштував демарш на саміті G7 Jesco Denzel / German Federal Government

Based on Justin's false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our US farmers, workers and companies, I have instructed our US Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the US Market ! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 червня 2018 р

При цьому він звинуватив Трюдо у тому, що той дочекався його від'їзду, щоб обрушити критику на США.

"Під час наших зустрічей на G7 Трюдо поводився так смиренно і м'яко лише для того, щоб після мого від'їзду заявити на прес-конференції, що "мита США були свого роду образою", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270 відсотків мита на молочну продукцію із США", - пояснив американський лідер.

Новини Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином

Трамп заявив, що не дозволить іншим країнам вводити масштабні мита і встановлювати торговельні бар'єри щодо американських компаній.

"Вони прекрасно розуміють, звідки я. Після багатьох десятиліть, нарешті почнеться чесна і взаємовигідна торгівля!" - написав він.

The United States will not allow other countries to impose massive Tariffs and Trade Barriers on its farmers, workers and companies. While sending their product into our country tax free. We have put up with Trade Abuse for many decades - and that is long enough. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери країн "Великої сімки" оголосили про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.