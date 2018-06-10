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ПолітикаЕкономіка

"Нечесно і слабо!" Трамп влаштував демарш на саміті G7

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Президент США Дональд Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7 ("Велика сімка").

Про своє рішення він повідомив у Twitter. Глава США назвав головною причиною "брехливі заяви" прем'єр-міністра Канади Дастіна Трюдо.

"Канада стягує величезні тарифи з наших американських фермерів, робітників і компаній, я доручив представникам США не підписувати комюніке, у той час як ми вивчаємо варіанти для введення тарифів на автомобілі, які заполонили американський ринок", - підкреслив він.

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Трамп влаштував демарш на саміті G7

Jesco Denzel / German Federal Government

При цьому він звинуватив Трюдо у тому, що той дочекався його від'їзду, щоб обрушити критику на США.

"Під час наших зустрічей на G7 Трюдо поводився так смиренно і м'яко лише для того, щоб після мого від'їзду заявити на прес-конференції, що "мита США були свого роду образою", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270 відсотків мита на молочну продукцію із США", - пояснив американський лідер.

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Трамп заявив, що не дозволить іншим країнам вводити масштабні мита і встановлювати торговельні бар'єри щодо американських компаній.

"Вони прекрасно розуміють, звідки я. Після багатьох десятиліть, нарешті почнеться чесна і взаємовигідна торгівля!" - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери країн "Великої сімки" оголосили про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "Обозреватель".

Тема
саміт G7
Особи
Дональд ТрампДжастін Трюдо
Місце
США
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