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'Небраття — навік?' 'Улюблена газета Путіна вибухнула погрозами на адресу України

2.6тЧитати матеріал російською

Російська пропагандистська газета "Комсомольская правда" у своєму новому матеріалі вибухнула погрозами в бік України, яку нібито "атакує" Захід.

"Підтримка Заходом Києва націоналістичного — це наполеглива, не перша, і майже вже вдала спроба роздрібнити сформований за століття етнос, в який входили росіяни, українці і білоруси", – сказано в статті.

Видання стверджує, що установка Заходу звучить так: східнослов'янський етнос не повинен бути єдиним. "Розкол єдності росіян, українців і білорусів — одне з мірил успіху у протистоянні з Москвою, в тиску на Москву", – стверджує автор.

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'Небраття — навік?' 'Улюблена газета Путіна вибухнула погрозами на адресу України

"24"

При цьому визнає, що нібито ця атака послаблює Росію.

"Але наша багатонаціональна країна, яка — плавильний котел не менший, ніж Штати — це переживе. А ось "Нова Україна", яку будують на придніпровських пісках на принципах неприйняття найближчих сусідів-родичів - навряд чи", – посипалися погрози у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі попередили, що Росія буде змушена взяти під приціл ракетні системи США в Європі, якщо ті після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) розмістять їх у регіоні.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Прощай гуССький мир! Орда никогда не будет братом Украине! Рабские дикари нам противные, наш путь в Европу! ГуССький мир еще ответит за оккупацию и голодомор, никакие Гитлеры не принесли Украине столько жертв и горя как ваш монгольский мир! Штаты вас скоро под плинтус засунут)))
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Валевич Борис
Валевич Борис
Украина уж точно переживет, карлик все просрал ...... теперь пусть гавно свое жрет от злости! Прощайте вонючие "братья" ........тьфу
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Валевич Борис, ну если уговорит "агрессора" не перекрывать транзит газа, то может и переживёт...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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