Російська пропагандистська газета "Комсомольская правда" у своєму новому матеріалі вибухнула погрозами в бік України, яку нібито "атакує" Захід.

"Підтримка Заходом Києва націоналістичного — це наполеглива, не перша, і майже вже вдала спроба роздрібнити сформований за століття етнос, в який входили росіяни, українці і білоруси", – сказано в статті.

Видання стверджує, що установка Заходу звучить так: східнослов'янський етнос не повинен бути єдиним. "Розкол єдності росіян, українців і білорусів — одне з мірил успіху у протистоянні з Москвою, в тиску на Москву", – стверджує автор.

"24"

При цьому визнає, що нібито ця атака послаблює Росію.

"Але наша багатонаціональна країна, яка — плавильний котел не менший, ніж Штати — це переживе. А ось "Нова Україна", яку будують на придніпровських пісках на принципах неприйняття найближчих сусідів-родичів - навряд чи", – посипалися погрози у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі попередили, що Росія буде змушена взяти під приціл ракетні системи США в Європі, якщо ті після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) розмістять їх у регіоні.

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