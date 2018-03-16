Небезпечно: в США виступили проти Javelin для України

Продаж протитанкових комплексів Javelin Україні значно погіршить відносини між США і Росією.

Так вважає американський військовий аналітик, колишній підполковник армії Сполучених Штатів Деніел Девіс, передає "Лента.ру".

За його словами, озброєння Києва тільки посилить "сепаратистські настрої" на сході країни. Одночасно це погіршить відносини з Росією, що володіє ядерною зброєю, пише аналітик у своїй статті.

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На думку автора, 210 ракетних комплексів можуть принести Україні тактичні успіхи в разі загострення військового конфлікту, але не здатні змінити ситуацію в цілому.

Як повідомляв "Обозреватель", Збройні сили України готуються прийняти надані США протитанкові ракетні комплекси Javelin. Раніше були названі всі "плюси" і "мінуси" поставок ПТРК Javelin Україні.