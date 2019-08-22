"Небезпечно і ганебно": Трамп образив євреїв і потрапив у гучний скандал

Президент США Дональд Трамп звернувся до євреїв зі скандальною заявою. Зокрема, він звинуватив їх у "величезній нелояльності" до демократів.
Як повідомляє "Голос Америки", глава Білого дому заявив, що голосування за демократів (проти республіканців) – це, на його думку, прояв "нелояльності до єврейського народу та Ізраїлю".
Кандидат-лідер серед демократів Джо Байден назвав слова чинного президента "образливими і непрощенними".
Дональд Трамп образив євреїв
Низка єврейських організацій також засудила висловлювання Трампа.
"З боку президента Трампа небезпечно і ганебно ображати більшість представників американської єврейської громади, називаючи їх нерозумними і нелояльними", – йдеться у заяві J Street.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий німецький журнал Stern випустив обкладинку, на якій президент США Дональд Трамп одягнений у американський прапор і показує жест, схожий на нацистське привітання.
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