"Небезпечно і ганебно": Трамп образив євреїв і потрапив у гучний скандал

Президент США Дональд Трамп звернувся до євреїв зі скандальною заявою. Зокрема, він звинуватив їх у "величезній нелояльності" до демократів.

Як повідомляє "Голос Америки", глава Білого дому заявив, що голосування за демократів (проти республіканців) – це, на його думку, прояв "нелояльності до єврейського народу та Ізраїлю".

Кандидат-лідер серед демократів Джо Байден назвав слова чинного президента "образливими і непрощенними".

Дональд Трамп образив євреїв

Низка єврейських організацій також засудила висловлювання Трампа.

"З боку президента Трампа небезпечно і ганебно ображати більшість представників американської єврейської громади, називаючи їх нерозумними і нелояльними", – йдеться у заяві J Street.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий німецький журнал Stern випустив обкладинку, на якій президент США Дональд Трамп одягнений у американський прапор і показує жест, схожий на нацистське привітання.

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