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"Небезпечно і ганебно": Трамп образив євреїв і потрапив у гучний скандал

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Президент США Дональд Трамп звернувся до євреїв зі скандальною заявою. Зокрема, він звинуватив їх у "величезній нелояльності" до демократів.

Як повідомляє "Голос Америки", глава Білого дому заявив, що голосування за демократів (проти республіканців) – це, на його думку, прояв "нелояльності до єврейського народу та Ізраїлю".

Кандидат-лідер серед демократів Джо Байден назвав слова чинного президента "образливими і непрощенними".

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Дональд Трамп образив євреїв

Дональд Трамп образив євреїв

Низка єврейських організацій також засудила висловлювання Трампа.

"З боку президента Трампа небезпечно і ганебно ображати більшість представників американської єврейської громади, називаючи їх нерозумними і нелояльними", – йдеться у заяві J Street.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий німецький журнал Stern випустив обкладинку, на якій президент США Дональд Трамп одягнений у американський прапор і показує жест, схожий на нацистське привітання.

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Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Думаю скоро придется решать еврейский вопрос и думаю по принципу вы сами понимаете кого)))сколько можно терпеть этих вонючек?собрать их всех и в Израиль депортировать!пусть там воруют и обманывают друг друга!!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вирус Кацaпера поразил Трампа! Мозг при этом превращается в вату! (с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, бык - ты моими словами мне же пишешь? Это признак слабоумия, Кацaп вонючий!!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, привет,скотина одичалая...шмурдяк не закончился у тебя?
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