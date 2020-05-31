Небезпечніша за коронавірус: вчений передбачив світу нову пандемію

Популярний британський вчений Майкл Грегор заявив, що людство найближчим часом може зіткнуться з пандемією, яка буде страшнішою за коронавірус і призведе до загибелі половини населення Землі.

Потенційним джерелом спалаху нової хвороби він називав птахофабрики, де в "жахливих умовах" утримують мільйони курей. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Грегор випустив на цю тему книгу, підкріплену 3,5 тис. посилань на різні наукові дослідження. У ній пандемію COVID-19, порівняно з потенційною небезпекою, яка виходить від бройлерів, він назвав "легкою репетицією на двієчку".

Вчений Майкл Грегор вважає курей джерелом можливої нової пандемії в світі

За словами вченого, джерелами смертельних для людини вірусів завжди були тварини. Наприклад, туберкульоз прийшов від кіз, кір – від кіз і овець, віспа – від верблюдів, проказа – від водяних буйволів, коклюш – від свиней, черевний тиф – від тих же курей тощо.

Водночас для того, щоб уникнути нової "пандемії пташиного грипу" Грегор пропонує знищити всіх курей у світі або ж змінити умови їхнього вирощування. Оскільки, вважає він, чим більша скупченість тварин під час їхнього вирощування, тим сильніший ризик опинитися "затягнутими у новий виток невідомої інфекції".

Птахофабрики можуть спровокувати виникнення нової пандемії, небезпечнішої за COVID-19 – Грегор

Також вчений радить не годувати курей противірусними препаратами, через які виробляються стійкі до них штами. Хоча загалом він налаштований песимістично.

"Поки на світі є птиці, будуть і пандемії", – резюмував Грегор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що зараз світ перебуває в середині першої хвилі COVID-19, під час якої може відбутися другий пік захворюваності.