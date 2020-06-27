Небезпечний маневр російського винищувача з літаками США над Чорним морем потрапив на відео

Карина Бондаренко Світ 08:59, 27.06.2020

Міністерство оборони Росії опублікувало відео перехоплення американських військових літаків над нейтральними водами Чорного море.

На ньому видно небезпечний маневр стратегічного літака-розвідника RC-135, Р-8А "Посейдон" американських ВМС і літака-заправника КС-135 ВПС США, пишуть РИА Новости.

Російський винищувач наблизився до американських літаків на безпечну відстань, ідентифікував їх, після чого вони змінили напрямок польоту від кордону Росії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що винищувачі США перехопили військові літаки Росії у Аляски.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У мережу злили інструкцію для "слуг народу" щодо головних скандалів: що дозволили говорити

Шарія викликали на допит у справі про відмивання доходів

Частину України затопило через руйнівну стихію: до чого тут вирубування лісів і як врятуватися

Метастази Черновецького вразили Банкову, або Корупційні оборудки Комарницького

У Києві ветеранку не пустили в автобус за посвідченням УБД: він поїхав пустим