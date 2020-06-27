Небезпечний маневр російського винищувача з літаками США над Чорним морем потрапив на відео

Міністерство оборони Росії опублікувало відео перехоплення американських військових літаків над нейтральними водами Чорного море.

На ньому видно небезпечний маневр стратегічного літака-розвідника RC-135, Р-8А "Посейдон" американських ВМС і літака-заправника КС-135 ВПС США, пишуть РИА Новости.

Російський винищувач наблизився до американських літаків на безпечну відстань, ідентифікував їх, після чого вони змінили напрямок польоту від кордону Росії.

Раніше OBOZREVATEL писав, що винищувачі США перехопили військові літаки Росії у Аляски.