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20 лютого • оновлено в 20:42
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"Понесемо портрет Сталіна, а не Бандери": Небензя в ООН звинуватив Україну в нацизмі

1.5т
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Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя допустив, що на святкуванні дня Перемоги в Москві будуть нести портрет радянського диктатора, який убив мільйони людей, Йосипа Сталіна.

Відповідну заяву він зробив у ході засідання у четвер, 20 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На засіданні Радбезу 18 лютого український представник сказав, що в Москві 9 травня будуть носити портрет Сталіна. Якщо мова йшла про хід Безсмертного полку, то там люди несуть портрети родичів-учасників Другої світової війни. Я не виключаю, що ми зможемо побачити портрети полководців , включаючи Сталіна. Він все ж таки верховний головнокомандувач і переможець у Другій світовій війні. Але я точно знаю, що там не буде портретів Бандери і Шухевичанацистських поплічників та колабораціоністів, героїв сучасної України", – висловився він.

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Небензя в ООН звинуватив Україну в нацизмі

Небензя в ООН звинуватив Україну в нацизмі

Скріншот із відео

Небензя також видав, що в Україні за такі "невинні" ініціативи нібито будуть карати. За його словами, "політика героїзації нацизму давно стала нормою в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Небензя також заявив в ООН, що Україна "відправила до Криму каральні потяги з головорізами".

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
День Перемоги Друга світова війна
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто сделал Украину членом ООН? кто присоедини к Украине западные области? злука знаете что это такое? это ваш национальный праздник, кстате...
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