Постійний представник Росії в Генеральній асамблеї ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито немає окупованих територій, "привласнивши" Крим і запевнивши, що на Донбасі "громадянський конфлікт".

Безглуздими заявами вибухнув він у ході засідання у четвер, 20 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Крим – суб'єкт Російської Федерації, що став таким у результаті законного референдуму. Якщо мова йде про Донбас, то там триває громадянський конфлікт між київською владою і жителями, незгодними прийняти наслідки держперевороту в 2014 році", – видав він.

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Небензя цинічно заявив, що Україна "грає жертву, а не агресора, який привів свою армію, націоналістичні загони, щоб придушити народні протести на Донбасі". Також він вибухнув висловлюваннями про "західних покровителів Києва, які видали йому карт-бланш і індульгенцію на порушення Мінських угод".

Крім того, російський дипломат видав брехливу інформацію про бій під Золотим 18 лютого, маніпулюючи новиною про загибель військовослужбовця Максима Хітайлова.

"Уже наступного дня західні газети написали, що "Л/ДНР" порушили перемир'я. А ви знаєте, де тіло нещасного 22-річного українського військовослужбовця, якого послали воювати зі своїм народом? У ополченців. Це в'яжеться з версією про те, що вони почали наступ? Ще вчора, до речі, тіло не спромоглися забрати", – озвучив він у кращих традиціях пропаганди.

Небензя заявив також, що замість переговорів із жителями Криму Київ "направив на півострів каральні потяги дружби з головорізами, а на схід – скинув армію, бомби і снаряди".

У підсумку російський представник нахабно закликав всі країни "відчепитися од Криму і Донбасу", дати останньому "особливий статус" і можливість "обрати свою владу і свою мову".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого Рада Безпеки ООН провела засідання в зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Россіі. США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна і його маріонеток на Донбасі.

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