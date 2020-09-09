"Небайдужий білорус" на мітингу на підтримку Лукашенка виявився росіянином з КПРФ

У сюжеті на телеканалі "Білорусь 1" про акцію на підтримку Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, показали "небайдужого білоруса", який виявився громадянином Росії.

Про це повідомило видання Reform.by. Кілька десятків людей під червоно-зеленими державними прапорами Білорусі пройшли увечері 8 вересня від площі Перемоги до площі Незалежності.

"У площі Перемоги в Мінську зібралися небайдужі білоруси, які проти втручання у внутрішні справи нашої держави, проти фейків і розколу суспільства", – повідомив кореспондент "Білорусь 1". Символіку в руках учасників ходи журналісти назвали національною.

Одним з героїв репортажу став чоловік з борідкою і виснаженим обличчям.

"Ось я кажу, що такі люди, маніпульовані західними каналами, телеграмами, за все хороше, проти всього поганого. Але це просто нісенітниця і базікання. А якщо покопатися глибше – я їздив до них на мітинги опозиційні. Запитував у них "А що ви хочете?" вони кажуть "А ми не знаємо, ми просто прийшли за любов, за мир". Так? А що за цим криється, незрозуміло. Лукашенко дав свободу таку, яку не дав ніхто в світі свободу. А вони хочуть ще більшу свободу. Яку, вони самі не розуміють", – розповів на камеру чоловік.

"Небайдужий білорус" виявився громадянином РФ. Reform.by

Читачі видання звернули увагу, що чоловік є громадянином Росії і не має жодного стосунку до Білорусі. Його звуть Антон Тарасов, він живе в Москві, э членом КПРФ і навіть намагався стати депутатом Держдуми РФ. Зараз веде блог на Youtube.

Антон Тарасов э членом КПРФ. Reform.by

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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