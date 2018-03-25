УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

"Небачене хамство": у Путіна знову заістерілі через отруєння Скрипаля

1.8тЧитати новину російською

Росія вважає звинувачення Британії у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля межують з бандитизмом.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, потрібно впоратися з цією провокацією, передають РИА "Новости".

"Це - небачене хамство. Головне, що ніхто ніколи не зустрічався з ситуацією, коли звинувачують країну в чомусь, що навіть не можуть сформулювати і не намагаються формулювати. Ми констатуємо, що це безпрецедентно абсолютно, напевно межують з бандитизмом міжнародні справи . А що за цим стоїть? їх внутрішні проблеми або проблеми взаємин Британії з їх союзниками або ще щось? Це, швидше за все не наша справа. наша справа - як впоратися з цією провокацією", - сказав Пєсков.

За його словами, президент РФ Володимир Путін "зберігає абсолютний спокій".

Новини
Отруєння Скрипаля: спливли дані про близьку подругу екс-шпигуна

"Путін на відміну від візаві на острові зберігає абсолютну коректність. Тобто Путін сформулював позицію відразу, тобто він сказав, що ми займаємося нашими внутрішніми справами в першу чергу, а це подія сталася у вас і ви спочатку повинні розібратися, а потім вже про щось говорити. Ось власне позиція Путіна", - сказав Пєсков.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Reuters дізналося про погіршення стану Скрипаля. Зокрема, повідомлялося, що через отруєння розумові здібності екс-шпигуна і його дочки Юлії можуть опинитися під загрозою.

Особа
Сергій Скрипаль
Поділитися у Facebook

Наші блоги