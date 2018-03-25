"Небачене хамство": у Путіна знову заістерілі через отруєння Скрипаля

Росія вважає звинувачення Британії у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля межують з бандитизмом.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, потрібно впоратися з цією провокацією, передають РИА "Новости".

"Це - небачене хамство. Головне, що ніхто ніколи не зустрічався з ситуацією, коли звинувачують країну в чомусь, що навіть не можуть сформулювати і не намагаються формулювати. Ми констатуємо, що це безпрецедентно абсолютно, напевно межують з бандитизмом міжнародні справи . А що за цим стоїть? їх внутрішні проблеми або проблеми взаємин Британії з їх союзниками або ще щось? Це, швидше за все не наша справа. наша справа - як впоратися з цією провокацією", - сказав Пєсков.

За його словами, президент РФ Володимир Путін "зберігає абсолютний спокій".

"Путін на відміну від візаві на острові зберігає абсолютну коректність. Тобто Путін сформулював позицію відразу, тобто він сказав, що ми займаємося нашими внутрішніми справами в першу чергу, а це подія сталася у вас і ви спочатку повинні розібратися, а потім вже про щось говорити. Ось власне позиція Путіна", - сказав Пєсков.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Reuters дізналося про погіршення стану Скрипаля. Зокрема, повідомлялося, що через отруєння розумові здібності екс-шпигуна і його дочки Юлії можуть опинитися під загрозою.