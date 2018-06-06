Неадекватно: російський журналіст висловився про місце України в рейтингу миролюбності

Позиції України і Росії в "Глобальному індексі миролюбності" некоректні, а методику розрахунку даного показника необхідно змінити з урахуванням реалій.

Про це написав у своєму блозі на OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко, коментуючи рейтинг, в якому Україна перебуває на 152-му місці, а Росія - на 154-му місці з 163 країн.

Варто зазначити, що при складанні рейтингу враховувалися 23 індикатора в трьох різних категоріях - "безпека в суспільстві", "триваючі конфлікти" і "мілітаризація".

На думку Яковенка, даний рейтинг не є об'єктивним.

"Я досить негативно ставлюся до подібного роду виміру, тому що не враховується найголовніше - хто є джерелом агресії, війни ... Це вкрай неадекватна методика. Я не знаю, хто і навіщо це робить. Це виглядає дуже дивно... (Критерії ) мені здаються надзвичайно поверхневими і не дають ніякого абсолютно уявлення про реальність", - сказав він.

"Є жертви, є злочинці. І зрівнювати їх, ставити на одну дошку - це цілковите безумство", - додав Яковенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська армія зайняла 29 місце в авторитетному "Рейтингу військової могутності " за версією Global Firepower.