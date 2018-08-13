Не знаю, чому росіяни не взяли Кремль штурмом - адвокат у справі "Курська"

Минуло вже 18 років від дня однієї з найбільших трагедій сучасної Росії - загибелі "Курська". Аварія сталася під час навчань у 2000 році, забравши життя 118 членів екіпажу - всіх, хто перебував на борту. Адвокат Борис Кузнєцов представляв інтереси сімей загиблих. Деяких з них можна було врятувати, але президент Росії Володимир Путін відмовився від закордонної допомоги та промовив сакраментальну фразу: "Вона потонула". Саме так Кузнєцов назвав свою книгу, в якій різко розкритикував результати розслідування трагедії.

Через два роки після публікації першого видання Кузнєцову довелося поспіхом виїхати з Росії. Проти нього порушили справу, звинувативши у розголошенні державної таємниці. Згодом адвокат отримав у США політичний притулок, а потім і громадянство.

У річницю загибелі "Курська" OBOZREVATEL поспілкувався з Борисом Кузнєцовим про особисту провину Путіна за трагедію та головні суперечності офіційної версії.

- Минуло 18 років від дня загибелі "Курська". Ви захищали сім'ї загиблих, активно розслідували цю справу. Скажіть, які основні протиріччя, нестиковки дозволяють стверджувати, що офіційна версія трагедії - брехня?

- У серпні 2000 року, коли "Курськ" затонув, командувач Північним флотом заявив, що поки не час, але пізніше він назве винних у загибелі підводного човна. Ось минуло 18 років - він так нікого і не назвав. І ніколи не назве, бо для цього йому треба вказати пальцем на самого себе та інших керівників Північного флоту і ВМС РФ.

Фото з Facebook Бориса Кузнєцова

Головна причина трагедії полягає в тому бардаку, що відбувався на Північному флоті. Екіпаж не був навчений стрільбі перекисно-водневою торпедою, яка, зокрема, не була належно підготовлена.

Адже перекисно-воднева торпеда - дуже специфічна. Вона має найбільшу дальність - стріляє на 80 миль, в той час як звичайні - до 10 миль. Але пероксид водню - це така гидота, що при контакті з будь-якою органікою, припустимо, маслом, він негайно запалюється.

Ось цей пероксид водню в торпеді міститься у спеціальному циліндрі. Якщо потрапляють якісь домішки, підвищується тиск пероксиду і спрацьовує система контролю окислювача, то надлишки речовини скидаються за борт. Тобто це досить складний пристрій. І ось коли цю торпеду завантажили на борт "Курська", її теж підключили до системи контролю окислювача. Але зробили це не члену екіпажу, а офіцер іншого підводного човна, тому що офіцери "Курська" ніколи з цієї торпедою справ не мали.

Потім "Курськ" вийшов ву море. Зазвичай торпеди зберігаються на стелажах і завантажуються в торпедний апарат приблизно за 3 години до пострілу. Для цього потрібно відключити систему контролю окислювача, зняти торпеду зі стелажів, завантажити в торпедний апарат і там знову підключити до системи контролю. Причому всі трубопроводи, по яких пероксид водню надходить у камеру згоряння, мають бути знежирені. Судячи з тих торпед, які зберігалися на складі, вони не були знежирені. Тому виникла реакція всередині торпедного апарата - і на "Курську" вибухнуло пальне цієї торпеди. Виникла пожежа, вона тривала 2 хв. 15 сек. А потім здетонував боєзапас, в результаті чого "Курськ" затонув.

Уламки "Курська" ТАСС

Загинули всі члени екіпажу, які перебували з 1 по 6 відсіки. Залишилися живими 23 підводники, які зібралися у 9-му відсіку і протягом 2,5 доби чекали допомоги. Вона так і не надійшла. Ці хлопці загинули від локальної пожежі, яка виникла у 9-му відсіку в результаті потрапляння води і мастила на пластини для регенерації повітря.

- На ваш погляд, чому Путін відмовився від іноземної допомоги? Це ж нормальна цивілізована практика. Зовсім нещодавно в печерах Таїланду застрягли діти, і влада відразу ж звернулася по допомогу. У підсумку дітей врятували... Так чому Путін не захотів?

- Тому що с*ка він. Президент РФ - ще і головнокомандувач за Конституцією. Військово-морські навчання, під час яких загинув "Курськ", - найбільші на той момент для нової Росії. А коли Путіна запитали про "Курськ", він сказав: "Я навіть не знав, що навчання проводять". Який ти тоді на хр*н головнокомандувач? Звичайно, він зобов'язаний був про це знати.

У Мурманськ вже летів літак ВМС Великобританії, в якому був рятувальний апарат. Але йому не дали приземлитися, його розвернули, а це була реальна можливість врятувати 23 життя. Думаю, наші адмірали, командування Північного флоту буквально наклали в штани від страху і почали говорити, що не можна запускати іноземців - у Росії нібито є власні можливості, щоб врятувати людей. В принципі, така можливість була. Наявні були автономні рятувальні апарати - АС32 і АС34, які 13-го числа доправили на місце загибелі "Курська". Але їх жодного разу не випробували на підводному човні, а там був дуже серйозний конструктивний недолік, через який апарати не змогли присмоктатися до "Курська". Я вже мовчу про те, що екіпажі цих рятувальних апаратів були не підготовлені.

Ну і ще один момент, чому відмовилися від допомоги - звичайно, боялися, адже підводний човен новий, а інтереси держави виявилися важливішими за життя людей. Власне, як завжди в Росії - людина нічого не варта, баби ще народять. Цим різко відрізняється менталітет наших військових від менталітету військових західних країн. Там головне - врятувати людину.

Фото з Facebook Бориса Кузнєцова

- Чому росіяни не розчарувалися в Путіні після того, як він прирік на загибель 23 людей, після його сакраментальної фрази "Вона потонула"?

- Для мене тоді вже з Путіним було все зрозуміло. А чому росіяни не взяли штурмом Кремль після загибелі "Курська", цього сказати не можу - в усякому разі штурмувати Кремль я тоді не збирався.

Путін сидить при владі вже 19 років, і мало кого це хвилює, хоча економіка котиться у прірву. Ну от люблять в Росії людей, які перебувають при владі.

Рідні підводників кидають квіти у Баренцове море РИА Новости

- Знаєте, є багато конспірологічних версій загибелі "Курська"... Зіткнення з іноземним підводним човном, випадкове влучання ракети з "Петра Великого" або американських субмарин тощо. На ваш погляд, наскільки подібні припущення фантасмагоричні? Чи нічого виключати не можна?

- Якщо у "Курськ" влучила ракета з "Петра Великого" або з американського підводного човна, то чому сталися 2 вибухи з різницею у 2 хв. 15 секунд? Під час влучання торпеди у перший відсік, де зберігався боєзапас, стався б дуже сильний вибух, від якого "Курськ" миттєво б загинув. Але було два вибухи з інтервалом.

Та й коли підняли "Курськ", кришка 4-го торпедного апарату виявилася вваренною у перегородку. Це свідчить про те, що рух вибуху був від носа до корми, тобто вибух був внутрішнім.

Що стосується версії зіткнення, такі інциденти з американськими і російськими підводними човнами дійсно були. Але найбільший американський підводний човен має водотоннажність у 7 тис. тонн. У "Курська" - 32 тис. тонн. Це те ж саме, що КРАЗ наїхав би на велосипедиста. При такому зіткненні на "Курську" б навіть посуд не побився.

Ну і як західний підводний човен міг опинитися в районі бойових навчань, де повно протичовнових кораблів? Це взагалі самогубство. Всі були попереджені про ці навчання. Був зазначений район, куди не можна заходити іноземним кораблям і цивільним суднам. Тому ця версія виключається.

Уже в Америці я зустрічався з офіцером з підводного човна "Мемфіс", який перебував приблизно у 150 милях від зони загибелі "Курська". Але у американців настільки сучасна система, що вони відразу визначили, що трапилося. І того ж дня Білл Клінтон раніше за Путіна дізнався про те, що сталося у Баренцевому морі. Вони слухали всі переговори, які велися під час проведення рятувальної операції.

- Є ще кілька дивних речей. Навіщо знадобилося піднімати "Курськ"? Затонулий раніше "Комсомолець", наприклад, не стали піднімати. І чому "Курськ" підняли на поверхню частково, залишивши на дні нову частину, яка потім була знищена вибухом? Думаєте, таким чином хотіли приховати правду про трагедію?

- Не думаю, насправді це було виключно політичне рішення. Не рішення слідчих органів чи родичів - деякі були за підняття, деякі - проти.

З приводу часткового підняття: ви уявляєте собі розміри "Курська"? Він довжиною у 1,5 футбольних поля і висотою з 6-поверховий будинок. Через вибух вся носова частина "Курська" розкрилася як квітка. Тобто висіли шматки металу, труб і будь-якої миті під час підйому якась частина могла відвалитися. Умовою норвезької компанії, яка взялася підняти човен, було відрізати перший відсік. Там, зокрема, були торпеди, що не розірвалися. І вони становили небезпеку для людей.