Не знає слів гімну? Трамп потрапив в неприємний курйоз

Президент США Дональд Трамп, можливо, не знає слів гімну своєї країни.

Такі підозри виникли в мережі після того, як політика неодноразово ловили на тому, що на урочистих заходах він співає з усіма.

Так, Трамп переважно або просто стоїть з рукою на серці, або ворушить губами, зображуючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які як би спливають в його пам'яті.

Таку дивину помічали за Дональдом під час виконання гімну "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America", відеозапис якого поширив канал ABC News.

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1A pic.twitter.com/k4lFtrwXzI