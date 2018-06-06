УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Не знає слів гімну? Трамп потрапив в неприємний курйоз

774Читати новину російською

Президент США Дональд Трамп, можливо, не знає слів гімну своєї країни.

Такі підозри виникли в мережі після того, як політика неодноразово ловили на тому, що на урочистих заходах він співає з усіма.

Так, Трамп переважно або просто стоїть з рукою на серці, або ворушить губами, зображуючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які як би спливають в його пам'яті.

Новини
Сварка президентів: Макрон порівняв розмова з Трампом з сосисками

Таку дивину помічали за Дональдом під час виконання гімну "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America", відеозапис якого поширив канал ABC News.

Новини
"Все погано": стало відомо про жорстку сварці Трампа і Макрона

Нагадаємо, раніше соцмережа розвеселив курйоз Трампа з рукостисканням .

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги