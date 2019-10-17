Не зміг сісти: літак із Кейт Міддлтон і принцом Вільямом потрапив у серйозну НП у Пакистані

Літак Airbus А330, на якому летіли британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, не зміг приземлитися в пакистанському Ісламабаді і повернувся в Лахор.

Про надзвичайну подію повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що повітряне судно двічі намагалося здійснити посадку в різних аеропортах столиці, але через сильний шторм нічого не вийшло і лайнер повернувся назад.

Літак із Кейт Міддлтон і принцом Вільямом потрапив у НП

Незабаром Вільям повідомив, що з ним і дружиною все в порядку. Принц також пожартував, що зовсім не злякався, оскільки літав раніше в якості пілота. Журналісти ж, які супроводжували королівську пару, були не на жарт стривожені.

З літаком принца Вільяма трапилася надзвичайна подія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям потрапили в скандал із ДТП: кортеж, який супроводжував їх на церемонію в Віндзорський замок, збив літню жінку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!