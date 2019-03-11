"Не здумайте жартувати!" Школярка зарізала подругу і похвалилася в мережі

В американському місті Сан-Антоніо сталася страшна трагедія. Конфлікт між трьома дівчатами закінчився смертю однієї з них, при чому навмисною і жорстокою.

Так, дві 18-річні подруги — Кейтлін Кастельеха і Вівіан Фостер — вирушили до своєї знайомої — 16-річної школярки (ім'я не називається). У них відбулася сварка, нібито через брата Вівіан. Далі версії розходяться.

Вівіан стверджує, що вони просто прийшли поговорити з дівчиною, але та накинулася на них з ножем. Підліток легко поранила саму Вівіан і дуже серйозно - Кейтлін, яка пізніше померла в лікарні.

Кейтлін Кастельеха Twitter/kayylceeee

Вівіан Фостер Twitter/raineshroyer

За словами нападаючої, дівчата раптово накинулися на неї біля будинку і 16-річній просто довелося оборонятися. При цьому після інциденту вона виклала в Snapchat фото своєї закривавленої руки з підписом "Не здумайте зі мною жартувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Мінеральні Води в південно-західному регіоні Ставропольського краю в Росії однолітки протягом трьох годин по-звірячому били 14-річну школярку.

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