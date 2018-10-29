Не здатні: у США принизили ''військову міць'' Росії

США здатні протягом декількох місяців після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) створити крилату ракету наземного базування середньої дальності. Росії на це відповісти нічим.

Про це пише The Washington Free Beacon. Відзначається, що у військовому бюджеті США на 2018 фінансовий рік прописано "дозволити виділення 58 мільйонів доларів на заходи у відповідь на порушення Росією ДРСМД".

При цьому підкреслюється, що РФ не може собі дозволити подібне.

"У будь-який момент Росія витрачає на оборону стільки, скільки дозволяють можливості, віддаючи пріоритет ядерним системам. Санкції серйозно обмежують їх, так само як і витрати на війну на сході України і в Сирії. Вони вже зробили відповідні погрози, але я сумніваюся, що ми побачимо істотні зміни в їх програмах. Контроль над озброєннями практично не впливає на їх рішення, оскільки [зброя] враховується так, як це зручно", - підкреслив військовий експерт Марк Шнайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США передали Росії список питань щодо виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), зробивши це за кілька днів до оголошення про намір з нього вийти.