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Не здатні: у США принизили ''військову міць'' Росії

3.1тЧитати матеріал російською

США здатні протягом декількох місяців після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) створити крилату ракету наземного базування середньої дальності. Росії на це відповісти нічим.

Про це пише The Washington Free Beacon. Відзначається, що у військовому бюджеті США на 2018 фінансовий рік прописано "дозволити виділення 58 мільйонів доларів на заходи у відповідь на порушення Росією ДРСМД".

При цьому підкреслюється, що РФ не може собі дозволити подібне.

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"У будь-який момент Росія витрачає на оборону стільки, скільки дозволяють можливості, віддаючи пріоритет ядерним системам. Санкції серйозно обмежують їх, так само як і витрати на війну на сході України і в Сирії. Вони вже зробили відповідні погрози, але я сумніваюся, що ми побачимо істотні зміни в їх програмах. Контроль над озброєннями практично не впливає на їх рішення, оскільки [зброя] враховується так, як це зручно", - підкреслив військовий експерт Марк Шнайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США передали Росії список питань щодо виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), зробивши це за кілька днів до оголошення про намір з нього вийти.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
"США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. России на это ответить нечем." ПИПЕЦ, а почему же вы тогда обвиняете РФ , в том что она нарушила РСМД, создав и приняв на вооружение наземную КР средней дальности, чего она, якобы, не может сделать Совсем заврались.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сегодня в программе 60 минут, такие же иксПерды из России "унизят" США.
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