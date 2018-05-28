"Не заспокоїлися після краху СРСР": президент Польщі назвав Росію найбільшою світовою загрозою

Президент Польщі Анджей Дуда під час останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив, що Росія є найбільшою загрозою глобальному світу.

За його словами, ключем до гарантування безпеки євроатлантичного регіону є зв'язки між Європою та Північною Америкою, передає "Польське радіо".

Президент Дуда зазначив, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи та світу. "Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму та військове вторгнення в Україні в 2014 році показують, якими є справжні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі здійснювати замахи з використанням хімічної зброї на території держав НАТО і втручатися в демократичні процеси", - підкреслив президент Польщі.

За словами очільника польської держави, Росія ставить під сумнів міжнародний лад, сформований у результаті змін на зламі 20 та 21 століття.

"Із жалем слід визнати, що Москва не погодилася з крахом імперського Радянського Союзу, розглядаючи період 1990-их років, повний сподівань на тривалий мир у Європі, тільки як стратегічну перерву у протистоянні на лінії Схід-Захід", - наголосив президент.

Дуда звернув теж увагу на "все сміливіші дії Росії" у регіоні Середземного моря та додав, що "двовекторна політика НАТО щодо Росії, визначена під час саміту у Варшаві, тобто більше стримування та оборона, а також збереження умовного діалогу, має бути збережена".

"Водночас слід підкреслити, що досвід останніх двох років не тільки не дав будь-яких підстав для повернення до ширшої співпраці НАТО-Росія, але показав, що Москва не зацікавлена у чесному, конструктивному діалозі", - ствердив президент Польщі. Він зазначив, що Північноатлантичний альянсу "повинен зробити відповідні до ситуації висновки".

На думку Дуди, липневий саміту НАТО у Брюсселі, що відбудеться 11-12 липня 2018 року, має стати "сигналом готовності до наступного розвитку відносин з партнерами". Він висловив надію, що саміт НАТО буде теж нагодою для "серйозної дискусії" про продовження розширення співробітництва з Україною та Грузією.

За словами Анджея Дуди, другою великою загрозою є дестабілізація ситуації на південних кордонах НАТО, де діють терористичні угруповання, які загрожують усій Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий розкритикував проект газопроводу "Північний потік-2", який, на його думку, може стати новою російською гібридною зброєю, націленою проти Євросоюзу і НАТО.