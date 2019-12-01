"Не заіржавіє!" Лавров несподівано висловився про "дружбу" з Україною

Відновлення двосторонніх відносин між Україною і Росією залежить від дій офіційного Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, передає видання "Вести". У саміті також візьмуть участь глава Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Сергій Лавров reshet.tv

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Зустріч президентів Росії і України пройде на полях іншого заходу, і безглуздо гадати, наскільки вона буде масштабною, зазначив Лавров. "Буде зустріч нормандського формату, чотири лідери там будуть разом в один і той же час. Є можливість поговорити президенту Путіну і президенту Зеленському", – підкреслив політик.

Міністр уточнив, що контакт буде корисний, оскільки Москва хоче зрозуміти, як після неоднозначних і суперечливих фраз з офісу Зеленського сам лідер України бачить "рух до виконання мінських домовленостей". Що стосується розмови про двосторонні відносини, "тут залежить все не від нас", підкреслив Лавров.

"Двосторонні відносини скорочували, переривали транспортне сполучення не ми, і якщо українська сторона, як зараз багато експертів в Києві говорять, зацікавлена в їх відновленні, я думаю, за нами не заіржавіє", –– додав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зустріч Зеленського і Путіна в Парижі в "нормандському форматі", запланована на 9 грудня в Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці.

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