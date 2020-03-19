Друзі! Гарні новини, отримані мною від колись класного журналіста, а зараз політика Олександра Ткаченка! Із задоволенням перепощую, щоб не нарікали, що лише негатив тут подаю ))):

Друзі!

Так мало зараз позитивних новин, але вони є!

Позитивні новини в лікуванні коронавірусу є John Minchillo/AP

Деякі факти на сьогодні 19 березня:

Китай закрив свою останню лікарню з коронавірусом у зв'язку з невеликою кількістю нових випадків.

Лікарі в Індії досягли успіху в лікуванні коронавірусу. Вони застосовують комбінацію препаратів: Лопінавір, Ретоновір, Осельтамівір поряд із хлорфенаміном. Вони збираються запропонувати ці ліки всьому світу.

Дослідники Медичного центру Еразмус стверджують, що знайшли антитіла проти коронавірусу.

Apple знову відкриває всі 42 магазини в Китаї.

103-річна китайська бабуся повністю одужала від коронавірусу після лікування протягом 6 днів в Ухані, Китай.

Клініка Клівленда розробила тест на COVID-19, який дає результати протягом декількох годин, а не днів.

Гарні новини з Південної Кореї, де кількість нових випадків захворювання скорочується.

За словами експертів, Італія сильно постраждала тільки тому, що у них найстаріше населення в Європі.

Вчені в Ізраїлі, ймовірно, скоро оголосять про розробку коронавірусної вакцини.

3 пацієнти з Меріленда з коронавірусом повністю одужали та повернулися до повсякденного життя.

Канадські вчені роблять великі успіхи в дослідженнях COVID-19.

Біотехнологічна компанія з Сан-Дієго розробляє вакцину проти COVID-19 у співпраці з Університетом Дьюка і Національним університетом Сінгапуру.

Людина з першим випадком захворювання коронавірусом в окрузі Талса вилікувалася. Це підтвердили два тести з негативним результатом.

Всі 7 пацієнтів, які проходили лікування в лікарні Сафдарджунга в Нью Делі, одужали.

Плазма від пацієнтів, які недавно видужали з Covid-19 може лікувати інших інфікованих.

Так що – не все так погано.

Давайте дбати і підтримувати один одного.

І помічати не тільки негатив.

І зробіть перепост будь ласка, прошу про це вкрай рідко, потрібно розбавляти позитивом тотальний негатив і паніку!

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