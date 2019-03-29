|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Не визнаємо": друг Путіна раптово відвернувся від Росії через Крим

2.8тЧитати матеріал російською

Сербія відмовилася офіційно визнати незаконну анексію Росією Криму, оскільки це загрожує для неї втратою бажаного суверенітету над Косово.

Про те, що це може спричинити невигідні наслідки для Белграда, президент Сербії Олександр Вучич заявив в ефірі телеканалу "Росія-24".

"Якби ми сьогодні це зробили, нам би провели аналогію з Косово. Сказали б, що за таким принципом Косово теж є незалежним, і у нас більше немає права за нього боротися", – сказав Вучич.

Новини
"Прошу вас!" Друг Путіна звернувся до Росії через Україну

Вучич і Путін

Вучич і Путін

news.rambler.ru

За його словами, визнання Криму російським може бути використано країнами Заходу як аргумент для відмови Сербії в правах на Косово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підтвердили політику невизнання незаконної анексії Криму Росією, а також підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Александар ВучичВолодимир Путін
Місце
Сербія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Галич Станіслав
Галич Станіслав
Пуйло не розуміє, що друзі - поки вигідно, а так - шкурні інтереси переважають. Невже, ущербний, не розуміє - сам же такий, чмо.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки