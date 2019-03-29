"Не визнаємо": друг Путіна раптово відвернувся від Росії через Крим

Сербія відмовилася офіційно визнати незаконну анексію Росією Криму, оскільки це загрожує для неї втратою бажаного суверенітету над Косово.

Про те, що це може спричинити невигідні наслідки для Белграда, президент Сербії Олександр Вучич заявив в ефірі телеканалу "Росія-24".

"Якби ми сьогодні це зробили, нам би провели аналогію з Косово. Сказали б, що за таким принципом Косово теж є незалежним, і у нас більше немає права за нього боротися", – сказав Вучич.

Вучич і Путін news.rambler.ru

За його словами, визнання Криму російським може бути використано країнами Заходу як аргумент для відмови Сербії в правах на Косово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підтвердили політику невизнання незаконної анексії Криму Росією, а також підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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