ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Не вистачає бє-бє-бє!" В Україні вказали на брехливі прийоми Росії в Гаазі

826Читати матеріал російською

У Міжнародному суді ООН Росія всіма силами намагається заплутати і спотворити справу за позовом України.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"РФ намагається маніпулювати судом і, замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах. Як я вже зазначала, це найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду – забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться тільки на декілька фактів, відібраних Росією", – зазначила вона.

Новини
Росіянка очолила штаб-квартиру ООН: що про неї відомо

Зеркаль розповіла: на думку Росії, Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушеннях Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох конвенцій.

Крім того, Кремль вважає, що немає ніяких порушень, про які заявляє Україна, не існує ніякого тероризму, його фінансування, ніяких переслідувань.

"Це найнебезпечніша частина. З одного боку, Росія намагається перекрутити всю доказову базу. Як у радянській естрадній репризі: "Тут граємо, тут не граємо, тут пляма – рибу загортали". З іншого – намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи читати їх так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію", – акцентувала заміністра.

Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд ООН

news.un.org

Зеркаль повідомила, що Росія заявляє, нібито Україна вела себе недобросовісно в спробах мирного врегулювання спору, перед тим як звернутися до Суду.

"Тут майстерність називати біле чорним досягає апогею. Ці маніпуляції побудовані дуже спритно. І в письмових документах, і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо, щоб зрозуміти їхню помилковість", – зазначила вона.

Зеркаль додала, що наша країна в січні подала свої письмові пояснення на більш ніж 200 сторінках, у яких пояснила помилковість позиції РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

Водночас Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олена Зеркаль
Місце
НідерландиГаага
Теги
Міжнародний суд ООНРосіяВся Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Николаев Олег
Николаев Олег
Короче всё идёт к зраде, кастрюль начали морально готовить.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки