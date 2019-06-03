"Не вистачає бє-бє-бє!" В Україні вказали на брехливі прийоми Росії в Гаазі

У Міжнародному суді ООН Росія всіма силами намагається заплутати і спотворити справу за позовом України.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"РФ намагається маніпулювати судом і, замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах. Як я вже зазначала, це найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду – забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться тільки на декілька фактів, відібраних Росією", – зазначила вона.

Зеркаль розповіла: на думку Росії, Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушеннях Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох конвенцій.

Крім того, Кремль вважає, що немає ніяких порушень, про які заявляє Україна, не існує ніякого тероризму, його фінансування, ніяких переслідувань.

"Це найнебезпечніша частина. З одного боку, Росія намагається перекрутити всю доказову базу. Як у радянській естрадній репризі: "Тут граємо, тут не граємо, тут пляма – рибу загортали". З іншого – намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи читати їх так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію", – акцентувала заміністра.

Міжнародний суд ООН news.un.org

Зеркаль повідомила, що Росія заявляє, нібито Україна вела себе недобросовісно в спробах мирного врегулювання спору, перед тим як звернутися до Суду.

"Тут майстерність називати біле чорним досягає апогею. Ці маніпуляції побудовані дуже спритно. І в письмових документах, і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо, щоб зрозуміти їхню помилковість", – зазначила вона.

Зеркаль додала, що наша країна в січні подала свої письмові пояснення на більш ніж 200 сторінках, у яких пояснила помилковість позиції РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

Водночас Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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