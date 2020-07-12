Не вірив в коронавірус: в США хлопець помер після COVID-вечірки
Ілюстрація.
В американському Сан-Антоніо (штат Техас) хлопець помер від коронавірусу після відвідування COVID-вечірки.
Про трагедію розповіли місцеві лікарі, щоб застерегти тих, хто не вірить в небезпеку вірусу, передає Business Insider.
За їхніми словами, організацією таких вечірок займається людина, котра захворіла COVID-19 з метою перевірити, чи дійсно існує коронавірус і дізнатися, чи може ним хтось захворіти.
"Я думаю, що це було помилкою. Я вважав це обманом, але це не так", – розповів медикам хлопець у віці близько 30 років незадовго до смерті.
Як писав OBOZREVATEL, раніше хворий COVID-19 український лікар записав звернення до всіх, хто не вірить в небезпеку хвороби.
Поділитися в Facebook