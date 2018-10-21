''Не від великого розуму '': Горбачов різко відповів на рішення США щодо ракетного договору

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов, який підписав з колишнім президентом США Рональдом Рейганом в 1987 році Договір про скорочення ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) назвав рішення Вашингтона про вихід помилкою.

За його словами, такими угодами треба дорожити, а адміністрація американського лідера Дональда Трампа таким чином "підірве зусилля, які було докладено", передає "Інтерфакс".

"Розривати старі угоди з роззброєння ні в якому разі не можна. Невже важко зрозуміти, що відмова від цих угод, як кажуть в народі, не від великого розуму. Відмова від РСМД - це помилка", - сказав Горбачов.

За його словами, досягнуті угоди необхідно зберігати, тому що в них передбачається контроль.

"Якщо вони не знають, що треба робити, я можу їм підказати. Треба відмовитися від хвороби, яка носить назву "прагнення до невиконання підписаних договорів і угод про ядерне роззброєння", - додав екс-президент СРСР.

Він також підтримав президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що Росія в разі ядерної загрози завдасть удару у відповідь, громадяни країни "потраплять в рай, а решта здохне".

"Я повністю згоден з ним, він закликає до виконання підписаних договорів. Виступ президента Росії дуже повчальний", - сказав він, додавши, що угоди та обмеження ядерної зброї треба зберігати для життя на Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти та приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. Зі свого боку в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав намірипрезидента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння.

У свою чергу Німеччина засудила рішення США, назвавши крок американського президента Дональда Трампа "згубним".