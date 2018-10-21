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''Не від великого розуму '': Горбачов різко відповів на рішення США щодо ракетного договору

9.6тЧитати матеріал російською

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов, який підписав з колишнім президентом США Рональдом Рейганом в 1987 році Договір про скорочення ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) назвав рішення Вашингтона про вихід помилкою.

За його словами, такими угодами треба дорожити, а адміністрація американського лідера Дональда Трампа таким чином "підірве зусилля, які було докладено", передає "Інтерфакс".

"Розривати старі угоди з роззброєння ні в якому разі не можна. Невже важко зрозуміти, що відмова від цих угод, як кажуть в народі, не від великого розуму. Відмова від РСМД - це помилка", - сказав Горбачов.

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За його словами, досягнуті угоди необхідно зберігати, тому що в них передбачається контроль.

"Якщо вони не знають, що треба робити, я можу їм підказати. Треба відмовитися від хвороби, яка носить назву "прагнення до невиконання підписаних договорів і угод про ядерне роззброєння", - додав екс-президент СРСР.

Він також підтримав президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що Росія в разі ядерної загрози завдасть удару у відповідь, громадяни країни "потраплять в рай, а решта здохне".

"Я повністю згоден з ним, він закликає до виконання підписаних договорів. Виступ президента Росії дуже повчальний", - сказав він, додавши, що угоди та обмеження ядерної зброї треба зберігати для життя на Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти та приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. Зі свого боку в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав намірипрезидента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння.

У свою чергу Німеччина засудила рішення США, назвавши крок американського президента Дональда Трампа "згубним".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Михайло ГорбачовВолодимир Путін
Місце
Росія
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Кацапы,Путин слишком много в юности читал книжек об великих завоевателях,он кончит плохо.Обращаюсь к тем кацапам кто пишет здесь что США таким образом пытается подорвать экономику России,а она у вас была ,экономика.Путин с 2014 мужает весь мир своим ржавым ядерным потенциалом .Путин поступает по пацански,не может драться но пужать будет.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В штатах возрождается идея подорвать экономику РФ гонкой вооружения. Н Путин заявил ЖЁСТКО: гонки не будет! У них есть планы, и они будут им следовать. Это во-первых. И во-вторых, как бы свидомые не мечтали США НИКОГДА не будут воевать с Россией. Согласно их доктрины, они могут начать военные действия при 10-ти кратном превосходстве! Но и это только на бумаге! Против Вьетнама штаты имели неисчислимое превосходство!!! И результат известен: Полный провал военной операции, 60 тыс убитых американцев, 4 тыс. единиц наземного вооружения и 5 тыс. вертолётов. Вояки из них - никакие!
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Задов Лева
Задов Лева
Ски Андрей, а твой порошенко?
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Ски Андрей
Ски Андрей
Michael Kuksov, твой путин маниакальный шизофреник и об этом знает уже весь мир! срашку просто удавят по тихому,как и ссср! а ты можешь и дальше работать на ольгино!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
горбатый, не сцы, рашку тоже развалят, как и саветский саюз, может даже еще при тебе живом!
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Задов Лева
Задов Лева
Ohremenko Andrey, а ты кайфуешь? Ну жри гавно и молча.
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