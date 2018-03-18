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ПолітикаЕкономіка

Не в Криму: Путін проголосував на виборах у Росії

5.5тЧитати новину російською

Чинний глава РФ Володимир Путін проголосував на виборах президента Росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, за традицією він приїхав на виборчу дільницю в будівлі Російської Академії Наук.

Примітно, що раніше він збирався голосувати в анексованому Криму.

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Як повідомляв "Обозреватель", у Росії 18 березня проходять вибори президента. Відзначається, що на ділянках на Чукотці почався ажіотаж. Уся справа в тому, що виборців "зацікавили" безкоштовними квитками на "Город 312" та Трофима.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
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